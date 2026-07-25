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南加華人公益團體 富蘭克林基金會榮獲傑出社區組織獎

洛杉磯訊
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第五屆美國華人大會舉辦年度頒獎典禮，富蘭克林基金會榮獲「全美傑出社區組織獎」，基...
第五屆美國華人大會舉辦年度頒獎典禮，富蘭克林基金會榮獲「全美傑出社區組織獎」，基金會會長赫景秀同時獲頒「傑出社區服務人物獎」。 （富蘭克林基金會提供）

第五屆美國華人大會舉辦年度頒獎典禮，富蘭克林基金會榮獲「全美傑出社區組織獎」，基金會會長赫景秀同時獲頒「傑出社區服務人物獎」。

美國華人聯盟（UCA）主席薛海培表示，他們對富蘭克林基金會18年來持續服務社區自閉症兒童及家庭的行為頗為感動，因此頒發傑出社區服務獎表彰其長期奉獻。

UCA社區基金會主席常進表示，富蘭克林基金會長期推動社區對自閉症青少年心理健康教育的重視，並持續關注弱勢族群權益，對社區貢獻卓著。

富蘭克林基金會會長赫景秀表示，基金會已從一個服務少數家庭的草根公益組織，發展成為串聯美國東、西岸及國際華人社區的重要公益平台，成為眾多特殊需求家庭值得信賴的支持者與同行者。截至目前，基金會已直接服務及協助超過200個自閉症及特殊需求家庭。

近年來，基金會陸續製作《音樂的呼喚》、《色彩的細語》、《飛向藍天》、《相約愛琴海》等多部關注自閉症族群成長歷程的紀錄片，透過真實故事呈現特殊家庭面對挑戰時的無助、痛苦、堅韌與希望。相關作品先後於美國東、西岸放映，不僅獲得廣泛共鳴，也提升社會對神經多樣性族群的理解與尊重，產生深遠的社會影響。

精華 FAQ

  • 富蘭克林基金會在第五屆美國華人大會年度頒獎典禮中，獲頒「全美傑出社區組織獎」，表彰其長年投入社區公益、服務特殊需求家庭的持續貢獻。

  • 基金會會長赫景秀同時獲得「傑出社區服務人物獎」，這項榮譽肯定她長期帶領基金會投入自閉症與特殊需求家庭服務，並推動社區公益發展。

  • 基金會18年來持續服務自閉症兒童及家庭，已直接協助超過200個家庭，並製作多部紀錄片推廣神經多樣性理解，促進社會對特殊族群的尊重。

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