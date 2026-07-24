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為避豪宅稅 洛城高價獨棟住宅掀翻修潮

記者趙健/綜合報導
最新研究顯示，自Measure ULA生效以來，洛杉磯市高價獨棟住宅翻修許可數量...
最新研究顯示，自Measure ULA生效以來，洛杉磯市高價獨棟住宅翻修許可數量較實施前增加46%。圖為示意圖。（記者趙健╱攝影）

洛杉磯「豪宅稅」（Measure ULA）實施後，愈來愈多高價住宅屋主選擇「不賣房、改翻修」。最新研究顯示，自ULA生效以來，洛杉磯市高價獨棟住宅翻修許可數量較實施前增加46%，不少屋主為避免出售房屋時支付高額移轉稅，改投入數百萬美元整修現有住宅，而非將房屋出售。

房地產數據公司ATTOM Data Solutions比較ULA實施前的2018、2019年，以及豪宅稅生效後兩年的資料發現，洛杉磯市高價住宅翻修許可數量增加46%，中價住宅則未出現統計上顯著變化。

研究人員表示，豪宅稅正在改變高價屋主的決策模式。由於出售高價住宅須負擔可觀的移轉稅，不少屋主選擇繼續持有房產，並投入資金翻修升級，而不是出售。

Measure ULA於2022年經洛杉磯市選民通過，自2023年4月起實施，針對洛杉磯市內成交價540萬至1090萬美元的房產課徵4%移轉稅，超過1090萬美元則課徵5.5%，稅收主要用於可負擔房及防止遊民相關計畫。

豪宅建商Oren Levy在接受The Real Deal採訪時表示，其公司業務結構已明顯改變。ULA實施前，約八成業務為新建住宅、兩成為翻修工程；如今則變成約六成來自翻修案、新建案降至四成，而且翻修規模愈來愈大。

Levy指出，不少屋主如今選擇將房屋拆除至僅保留部分主體結構，再重新打造室內外空間，而有些案子最後只剩下一面牆沒有拆，看起來幾乎就是一棟全新的房子。他舉例，Brentwood一豪宅屋主，原本計畫出售房產，但在計算ULA豪宅稅及經紀人佣金後，發現這兩項成本約占成交金額11%，最後決定放棄出售，把原本可能支付的成本投入現有住宅翻修。

豪宅市場經紀人表示，許多屋主希望將豪宅稅成本反映在售價上，但買方通常不會因賣方需要支付ULA稅金而願意提高出價，造成買賣雙方對價格期待出現落差，也使不少屋主選擇暫緩出售。不過，大規模翻修並非一定比出售划算。高端住宅翻修成本通常介於100萬至600萬美元之間，不但施工期間可能影響居住品質，也無法保證未來房價一定能完全回收裝修成本，應依個案評估。

精華 FAQ

  • 研究顯示，ULA生效後，洛杉磯市高價獨棟住宅翻修許可數量較實施前增加46%，顯示屋主更傾向把資金投入現有住宅，而非出售房產。

  • Measure ULA自2023年4月起實施，針對洛杉磯市成交價540萬至1090萬美元的房產課徵4%移轉稅，超過1090萬美元則課徵5.5%，收入主要用於可負擔房與防止遊民計畫。

  • 因出售豪宅需負擔豪宅稅與經紀人佣金，成本可能占成交金額約11%，而買方通常不會因此加價，導致屋主改為持有並投入數百萬美元翻修，但仍需評估施工與回收風險。

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