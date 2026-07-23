D4vd涉殺肢解14歲少女 屍體照曝光
年入千萬，為保事業殺人？震撼全美的知名歌手涉嫌謀殺肢解案，於20日開始為期四天的預備聽證會。現年21歲的新生代R&B歌手D4vd（本名David Anthony Burke）被控謀殺、連續性侵未滿14歲兒童及非法毀損屍體等罪，目前他均不認罪。法官將決定是否有足夠證據開啟庭審，檢方則尚未決定是否尋求死刑。
據KTLA電視台報導，檢方庭上指出，D4vd因14歲少女赫南德茲(Celeste Rivas Hernandez)威脅揭露兩人關係、恐毀掉他年收入破千萬美元的音樂事業，於2025年4月將少女接至住所後持刀將其刺死。警探Joshua Byers作證表示，D4vd在案發後使用假名網購屍袋、鏈鋸、充氣游泳池及鏟子，使用他的信用卡支付後寄至其好萊塢住所。警方隨後在車庫發現藍色充氣游泳池、兩把鏈鋸，以及與死者DNA相符的血跡。
2025年9月，警方在拖吊場一輛登記於D4vd名下的Tesla後備箱中，發現裝有死者頭部與軀幹的屍袋，其款式與D4vd網購的產品吻合。
D4vd律師表示，他並未導致赫南德茲的死亡。
法庭上展示赫南德茲遭肢解且嚴重腐爛的屍體照片，屍袋下方還裝有盛放四肢的垃圾袋。屍體上的藍色碎片被認定來自網購的充氣池。由於腐爛過度，法醫無法將屍袋單獨分離採證。死者父母當庭目睹照片，母親難過低頭。死者父親表示，當初是看到新聞報導懸案，才主動聯繫警方確認死者為失蹤的女兒。
檢方播放2024年2月赫南德茲失蹤時的警用執法記錄器畫面。當時18歲的D4vd配合搜查，並聲稱兩人僅見過一次面，他在影片中說，「赫南德茲告訴我她18歲，但每個人都說她才13歲。」檢方指控，D4vd早在少女13歲時，就與其維持數個月的性關係。
目前D4vd被羈押於監獄不得交保。
他被控謀殺、連續性侵未滿14歲兒童及非法毀損屍體，且目前均不認罪。案件正進行為期4天的預備聽證會，法官將判定是否有足夠證據開啟正式庭審。 檢方稱他因擔心14歲少女揭露兩人關係、影響年收入破千萬美元的事業，於2025年4月將她帶回住所後持刀殺害，並在事後以假名網購屍袋、鏈鋸等工具處理遺體。 警方在他名下Tesla後備箱找到裝有死者頭部與軀幹的屍袋，車庫也有藍色充氣游泳池、兩把鏈鋸與相符DNA血跡。法庭還展示了嚴重腐爛的屍體照片與相關執法記錄器畫面。
精華 FAQ
他被控謀殺、連續性侵未滿14歲兒童及非法毀損屍體，且目前均不認罪。案件正進行為期4天的預備聽證會，法官將判定是否有足夠證據開啟正式庭審。
檢方稱他因擔心14歲少女揭露兩人關係、影響年收入破千萬美元的事業，於2025年4月將她帶回住所後持刀殺害，並在事後以假名網購屍袋、鏈鋸等工具處理遺體。
警方在他名下Tesla後備箱找到裝有死者頭部與軀幹的屍袋，車庫也有藍色充氣游泳池、兩把鏈鋸與相符DNA血跡。法庭還展示了嚴重腐爛的屍體照片與相關執法記錄器畫面。
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