大熊湖網紅雌白頭鷹病危 伴侶巢邊悲鳴

大熊湖（Big Bear Lake）網紅白頭鷹（也稱：白頭海鵰）伴侶持續受到民眾關注，雌鷹Jackie在遭受嚴重貧血及腎臟發炎影響下，目前病情仍處於危急狀態。（取自Ojai Raptor Center官網）

KTLA電視台報導，南加州 大熊湖（Big Bear Lake）網紅白頭鷹（也稱：白頭海鵰）伴侶持續受民眾關注，雌鷹Jackie在遭受嚴重貧血及腎臟發炎影響下，目前病情處危急狀態。Ojai猛禽中心（Ojai Raptor Center）22日表示，Jackie尚未脫離險境。

野生動物專家指出，Jackie上周在大熊湖北岸遭兩隻白頭鷹攻擊後，經檢查並未發現嚴重外傷。然而，牠目前仍受原因未明的健康問題困擾，病情持續惡化。

Ojai猛禽中心表示，Jackie的情況危急，這是一個非常嚴重的病。雖然Jackie目前仍保持警覺，也能正常進食，但現在判斷最終結果仍言之過早。野生動物專家目前仍持續進行各項檢測，以查明Jackie罹病的真正原因。目前尚未排除遭到滅鼠藥中毒或重金屬中毒的可能性。醫療團隊正進一步進行血液檢驗，以確認牠體內的鉛或鋅濃度是否異常升高。此外，X光結果顯示，Jackie體內並未發現魚鉤或其他金屬異物。

Jackie是大熊湖知名白頭鷹夫妻「Jackie與Shadow」中的母鷹。這對伴侶因環保組織「大熊谷之友」（Friends of Big Bear Valley）架設的24小時直播鏡頭廣受關注，吸引全球大批粉絲追蹤。

目前，Jackie與Shadow正共同撫育2026年第2窩孵化出的兩隻幼鷹。然而，在Jackie接受治療期間，公鷹Shadow仍不時回到巢區，發出悲鳴呼喚伴侶，令人十分揪心。

儘管受不明疾病影響，Ojai猛禽中心表示，Jackie目前神志清醒、精神狀況良好，活力也有所恢復。「大熊湖之友」表示：「得知Jackie恢復更多活力，感到非常欣慰。牠還會對工作人員發脾氣、奮力反抗，這才是我們熟悉的Jackie，一隻堅強又勇猛的白頭鷹！在工作人員協助下，牠進食情況良好，甚至已能自行啄食食物，目前仍可站立並棲息在棲架上。」

與此同時，根據巢穴直播畫面，在Jackie缺席期間，公鷹Shadow獨自照顧這對伴侶的兩隻已長大的幼鷹。21日的直播畫面顯示，Shadow站在巢中不斷發出叫聲，外界推測牠可能是在呼喚已離巢接受治療、至今近一周未返回的伴侶Jackie。