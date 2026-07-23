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聖蓋博「全國守夜日」8/4辦親子聯誼

聖蓋博市訊
聖蓋博警局宣布，將舉辦「全國守夜日」（National Night Out）20...
聖蓋博警局宣布，將舉辦「全國守夜日」（National Night Out）2026年度活動。（聖蓋博警局）

聖蓋博警局宣布，將舉辦「全國守夜日」（National Night Out）2026年度活動，誠摯邀請社區民眾參加這場免費、老少咸宜的聯誼活動，藉此拉近鄰里情誼、共同推動社區安全。

活動訂於8月4日（周二）下午5時至晚間8時舉行，地點位於歷史悠久的米慎區（Historic Mission District），地址為South Mission Drive 320號，在Santa Anita街與Broadway之間。

聖蓋博市府表示，這場活動將提供民眾一個難得機會，親自認識轄區警員、結識左鄰右舍，並在安全友善的氛圍中，與家人朋友共度歡樂時光。活動全程免費入場，適合各年齡層民眾參與。活動內容包括小朋友喜愛的扭氣球、充氣城堡、迷你動物園、臉部彩繪。現場還將有美味餐車、DJ音樂、吃甜甜圈大賽等。

聖蓋博警局表示，如需進一步資訊，民眾可洽詢警局社區聯繫科（Community Engagement Bureau），電話為626- 451-5455，或透過電子郵件[email protected]與其聯繫。

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