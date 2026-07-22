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洛縣律師挪客戶款賭博 竟謊稱罹癌

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣一名前律師涉嫌挪用前客戶超過30萬美元，並將挪用的資金用於滿足自己的賭博習慣...
洛縣一名前律師涉嫌挪用前客戶超過30萬美元，並將挪用的資金用於滿足自己的賭博習慣。圖為線上賭博APP示意圖。美聯社

洛縣前律師拉米雷斯（Sergio Valdovinos Ramirez）涉嫌挪用客戶超過30萬美元，並將部分款項用於賭博，日前承認四項重罪指控。檢方表示，除吊銷拉米雷斯的律師執照外，他也面臨兩年監禁及鉅額賠償。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室21日指出，曼哈頓海灘居民拉米雷斯承認三項重大竊盜罪，以及一項開立存款不足支票罪，並承認犯罪造成至少10萬美元損失的特別指控。

檢方指出，2019年至2023年間，拉米雷斯涉嫌挪用客戶應從和解金或其他法院案件中取得的款項。他也曾開支票給客戶，但因銀行帳戶餘額不足而跳票。調查顯示，他將挪用的資金用於滿足賭博習慣。

據認罪協議，拉米雷斯同意至少賠償31萬美元。他預計將被判處兩年監禁，另可能面臨10萬美元罰款。洛杉磯縣檢察官Daniel Akemon表示，加州州律師協會設立的基金，目前已向受害者支付超過31萬美元賠償，但未來可能還會有額外賠償提出。

根據加州州律師協會紀錄，拉米雷斯2017年取得律師執業資格，不到5年便因涉紀律問題遭立案調查。加州最高法院於2024年吊銷其律師執照，同年也對他提起刑事訴訟。

州律師協會審查部門三人合議庭的裁決指出，被告經常將客戶資金挪作私用，包括用於賭博。他還曾向客戶撒謊，試圖掩蓋資金遭挪用及未完成法律工作的事實，並開立多張存款不足支票作為掩飾。

更引發爭議的是，被告曾向法官稱正在接受化療，卻始終未提供醫療證明。調查員後來查找他聲稱在希望之城（City of Hope）為其治療的醫師，結果找不到該醫師或相近姓名的醫師，院方也沒有他接受治療的紀錄。

事實上，多名受害者都在法庭上表達憤怒與失望。一名受害者表示，拉米雷斯原本宣誓要以尊嚴和尊重對待客戶，卻反而利用律師身分欺騙他人，「他不只是拿原本用來幫助他人的錢去賭博，更是在拿別人的人生下注。」她還指出，自己的母親當時正罹患癌症，而拉米雷斯卻一邊挪用客戶資金，一邊編造自己罹癌住院的故事。

另一受害者則表示，案件曝光前她原本就認識拉米雷斯，因此遭到背叛讓她格外心碎。她批評，一名受人信任、肩負法律責任並應協助弱勢人士的人，卻選擇利用這份信任謀取私利並滿足賭博成癮問題，這樣的背叛令人難以接受。

洛縣一名前律師涉嫌挪用前客戶超過30萬美元，並將挪用的資金用於滿足自己的賭博習慣...
洛縣一名前律師涉嫌挪用前客戶超過30萬美元，並將挪用的資金用於滿足自己的賭博習慣。示意圖。(取自pexels)

精華 FAQ

  • 他被指在2019年至2023年間挪用客戶和解金與案件款項，並開立存款不足支票，最終承認3項重大竊盜罪、1項開跳票罪及造成至少10萬美元損失的特別指控。

  • 檢方調查認為，他把挪用的資金用來滿足賭博習慣，且部分款項原本應交付給客戶，卻被他私自拿走，還以跳票方式試圖掩飾資金短缺。

  • 依認罪協議，他同意至少賠償31萬美元，預計判2年監禁，另可能被罰10萬美元；此外，他的律師執照已遭吊銷，受害者賠償也已由基金先行支付。

加州 洛縣 洛杉磯

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