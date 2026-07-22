我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足壇震撼彈 傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

以蚊滅蚊 抑制病媒蚊 聖蓋博谷4個月將釋放48萬隻雄蚊

記者趙健／洛杉磯報導
聖蓋博谷蚊蟲防治區將於7月至10月間，每周釋放超過3萬隻雄性蚊子，為期16周。（...
聖蓋博谷蚊蟲防治區將於7月至10月間，每周釋放超過3萬隻雄性蚊子，為期16周。（聖蓋博谷蚊蟲防治區）

為遏止近年快速擴散的埃及斑蚊（Aedes aegypti），聖蓋博谷蚊蟲防治區（SGV Mosquito）自7月初起，在非建制區Bassett啟動「SGV Mosquito Match」計畫，透過釋放不會叮咬人的雄性蚊子，抑制埃及斑蚊繁殖，降低病媒蚊密度，減少登革熱等蚊媒傳染病風險。

聖蓋博谷蚊蟲防治區表示，埃及斑蚊屬於入侵物種，自2014年首次在加州被發現後，已擴散至南加州多個城市。與一般蚊子不同，埃及斑蚊喜歡棲息在人類住家周圍，白天活動頻繁，且偏好叮咬人類。雌性埃及斑蚊可能傳播登革熱、茲卡病毒（Zika）、屈公病（Chikungunya，另譯基孔肯雅熱）及黃熱病等疾病，已成為南加州重要公共衛生挑戰。

防治區指出，傳統噴藥、清除積水等防治措施雖然仍是重要方法，但由於埃及斑蚊體型小、飛行距離短，常在住家花盆、水桶、廢棄容器等少量積水中繁殖，因此僅靠傳統方式已難以有效控制族群數量。

此次推動的「SGV Mosquito Match」計畫採用生物防治技術，釋放經特殊處理的雄性埃及斑蚊，經美國環保署（EPA）批准。雄蚊本身不吸血、不叮咬人，只會吸食植物花蜜。當牠們與野外雌性埃及斑蚊交配後，雌蚊所產下的卵將無法正常孵化，使下一代數量逐漸下降，進而降低整體蚊蟲密度。

該計畫將於7月至10月間，每周釋放超過3萬雄性蚊子，為期16周。防治區表示，這項技術已在美國及其他國家進行多年研究與實地應用，對人類、寵物、野生動物及其他授粉昆蟲均無害，也不涉及基因改造或化學殺蟲劑，可作為現有病媒蚊防治措施的重要補充。

Bassett地區為計畫首波試辦區域，防治區將持續監測蚊蟲數量及防治成效，再評估是否擴大至聖蓋博谷其他社區。防治區也提醒居民，即使推動新技術，民眾仍應每周巡查住家周圍，清除花盆底盤、桶子、廢輪胎及其他容易積水的容器，避免蚊蟲孳生，才能共同降低病媒蚊帶來的健康風險。

精華 FAQ

  • 主要是抑制近年快速擴散的埃及斑蚊，降低其在住家周邊繁殖與叮咬人類的風險，進而減少登革熱、茲卡、屈公病等蚊媒傳染病威脅。

  • 防治區釋放經特殊處理、無法叮咬人的雄蚊，與野外雌蚊交配後，雌蚊產下的卵無法正常孵化，讓下一代數量逐步下降，達到控制族群的效果。

  • 居民仍應每周巡查住家周圍，清除花盆底盤、桶子、廢輪胎與其他積水容器，避免埃及斑蚊在少量積水處孳生，才能更有效降低病媒蚊密度。

加州

上一則

台工程師家庭大量移居 這裡將打造「美國竹北」

下一則

南加州新創公司獲准測試太空反射鏡 將使暗夜也享日照

延伸閱讀

紐約布碌崙、皇后區…多處公園 7至9日空中投放滅蚊幼蟲劑

紐約布碌崙、皇后區…多處公園 7至9日空中投放滅蚊幼蟲劑
羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例

羚羊谷現西尼羅病毒患者 洛縣2026首例
男子裸睡「蛋蛋」紅腫劇痛 竟是被隱翅蟲體液灼傷

男子裸睡「蛋蛋」紅腫劇痛 竟是被隱翅蟲體液灼傷
大峽谷驚傳「神秘怪病」 感染者痛如骨裂 官方急查

大峽谷驚傳「神秘怪病」 感染者痛如骨裂 官方急查
外來物種金貽貝入侵 南加供水新隱患

外來物種金貽貝入侵 南加供水新隱患
國家公園遊客染「神秘」疾病 稱疼痛如「骨頭碎裂」

國家公園遊客染「神秘」疾病 稱疼痛如「骨頭碎裂」

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了

林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽