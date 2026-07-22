成立僅2年 洛杉磯關聖宮龍獅團勇奪全美季軍

洛杉磯關聖宮龍獅團首度參加2026全美舞獅錦標賽，勇奪季軍。（洛杉磯關聖宮龍獅團提供）

成立僅兩年的洛杉磯 關聖宮龍獅團，日前首度參加2026全美舞獅錦標賽，勇奪季軍。不僅創團隊成立以來最佳成績，據悉也是首支代表洛杉磯參加這項全國賽事的龍獅團。

除了首度參賽便站上全國賽頒獎台外，龍獅團也為女性參與競技舞獅寫下新里程碑。該團隊稱，隊中的女子舞獅搭檔，是該賽事歷來首組躋身前三的女子組合。兩人在過去兩個月累計訓練超過100小時，同時兼顧學業、工作及個人生活，並在傳統上以男性為主的競技舞獅領域取得突破。

龍獅團負責人Roger表示，團隊兩年前成立時，就懷抱代表洛杉磯征戰全國舞台的目標，如今首次挑戰全美賽事便站上頒獎台，深感榮幸，也希望鼓勵更多年輕人，尤其是女性，投入舞獅運動。

Roger表示，龍獅團採志工運作、自籌經費模式，成員主要由學生及全職上班族組成，希望透過競技舞獅、文化推廣及師徒傳承，持續保存中華傳統文化，並將舞獅介紹給更多年輕世代。

Roger自7歲起接觸舞獅，至今已有近30年經驗，目前與共同創辦人共同負責團隊的編排及訓練。龍獅團過去也曾多次受邀參與世界日報主辦的活動。他表示，未來將持續帶領團隊挑戰更多全國及國際賽事，同時拓展文化教育及青年培育工作，希望讓更多人認識舞獅文化，並將這項傳統文化持續傳承下去。