律師：異議人士滯美 無「特殊待遇」

中國異議人士席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（本報資料照／記者張庭瑜攝影）

美國是否對中國異議人士提供特殊庇護 待遇，一直是華人 社會關注議題。華人律師指出，美國並沒有針對中國異議人士設立特殊優惠政策，政治庇護、婚姻移民 等各類移民申請，都必須依法接受個案審查。尤其自川普政府收緊移民政策以來，政治庇護案審查更加嚴格，獲准率明顯下降，過去常見的宗教迫害及一胎化政策等申請理由，如今已較難獲得批准。

律師方孝偉表示，自川普政府推動更嚴格的移民政策以來，政治庇護案的審查標準趨嚴，獲准率明顯下降。過去，部分來自中國的申請者多以宗教迫害或一胎化政策作為庇護理由，但隨著政策與審查重點改變，這類理由如今已較難獲批准。他也指出，雖然極少數具有高知名度或特殊背景的中國異議人士，可能獲美國政府一定程度的協助，但絕大多數流亡異議人士，仍需依照一般移民程序辦理，並不存在外界所稱的「特殊福利」或「優待」。

美國政府官方對政治庇護申請者規範也顯示，沒有一項專門針對「中國維權人士」的普遍優惠政策。但如果是因為政治活動、人權倡議、宗教信仰等原因遭迫害，美國移民法確實提供一些保護途徑，而且在個別案件中，美國政府也可能提供額外協助，但都是依個案審查，而不是自動享有特殊待遇。

律師李紅進一步表示，即使透過婚姻申請移民美國，移民官審查的重點，仍是婚姻關係是否真實。如果能夠證明婚姻並非為取得移民身分而建立，申請人通常可依法取得永久居留權，但仍須符合相關法規及程序要求。此外，美國公民配偶是否具有穩定收入、依法報稅，以及是否具備足夠的經濟擔保能力，也是移民官審核時的重要考量，目的確保申請人在美國生活期間，獲得必要的經濟支持。