我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

律師：異議人士滯美 無「特殊待遇」

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國異議人士席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂...
中國異議人士席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（本報資料照／記者張庭瑜攝影）

美國是否對中國異議人士提供特殊庇護待遇，一直是華人社會關注議題。華人律師指出，美國並沒有針對中國異議人士設立特殊優惠政策，政治庇護、婚姻移民等各類移民申請，都必須依法接受個案審查。尤其自川普政府收緊移民政策以來，政治庇護案審查更加嚴格，獲准率明顯下降，過去常見的宗教迫害及一胎化政策等申請理由，如今已較難獲得批准。

律師方孝偉表示，自川普政府推動更嚴格的移民政策以來，政治庇護案的審查標準趨嚴，獲准率明顯下降。過去，部分來自中國的申請者多以宗教迫害或一胎化政策作為庇護理由，但隨著政策與審查重點改變，這類理由如今已較難獲批准。他也指出，雖然極少數具有高知名度或特殊背景的中國異議人士，可能獲美國政府一定程度的協助，但絕大多數流亡異議人士，仍需依照一般移民程序辦理，並不存在外界所稱的「特殊福利」或「優待」。

美國政府官方對政治庇護申請者規範也顯示，沒有一項專門針對「中國維權人士」的普遍優惠政策。但如果是因為政治活動、人權倡議、宗教信仰等原因遭迫害，美國移民法確實提供一些保護途徑，而且在個別案件中，美國政府也可能提供額外協助，但都是依個案審查，而不是自動享有特殊待遇。

律師李紅進一步表示，即使透過婚姻申請移民美國，移民官審查的重點，仍是婚姻關係是否真實。如果能夠證明婚姻並非為取得移民身分而建立，申請人通常可依法取得永久居留權，但仍須符合相關法規及程序要求。此外，美國公民配偶是否具有穩定收入、依法報稅，以及是否具備足夠的經濟擔保能力，也是移民官審核時的重要考量，目的確保申請人在美國生活期間，獲得必要的經濟支持。

精華 FAQ

  • 律師指出，美國沒有針對中國異議人士設立普遍性的特殊優惠或自動庇護制度；相關申請仍須依移民法逐案審核，只有少數特殊個案可能獲得額外協助。

  • 在川普政府推動更嚴格的移民政策後，政治庇護案審查明顯趨嚴，獲准率下降。過去常見的宗教迫害或一胎化政策理由，如今也較難獲得批准。

  • 移民官會先確認婚姻是否真實，而非為取得身分而設立；同時也會審查美國配偶的收入、報稅紀錄與經濟擔保能力，確保申請人能在美國獲得基本生活支持。

庇護 移民 華人

上一則

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

下一則

加大教授：快速回應雇主訊息 有助求職成功

延伸閱讀

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招
政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返

政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
曾被中共監禁打壓 華男來美逆境重生 成地產投資商

曾被中共監禁打壓 華男來美逆境重生 成地產投資商
移民專頁／綠卡不保證入境 移民官有道德裁量權

移民專頁／綠卡不保證入境 移民官有道德裁量權

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

移民執法升溫 男子遞婚綠申請第二天 遭ICE拘留

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚