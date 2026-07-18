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傳承121載 羅省岡州保安堂慶周年 凝聚僑情

記者子為╱洛杉磯報導
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保安堂首長接受聯邦眾議員趙美心表揚。（左起）羅省岡州保安堂樓業部副主任王鍾慧雲、...
保安堂首長接受聯邦眾議員趙美心表揚。（左起）羅省岡州保安堂樓業部副主任王鍾慧雲、樓業部主任梁焯榮、趙美心、主席劉國賜、副主席林社潮。（主辦方提供）

羅省岡州保安堂近日慶祝成立121周年暨建樓58周年紀念，嘉賓暨僑團首長數十人前往該公所致賀及參與祭祀儀式。在隨後的慶祝午宴中，民選官員、僑團首長與堂員逾百人共襄盛會。

保安堂成員按照傳統習俗向關帝及先賢致祭，表達慎終追遠、緬懷先賢奠基立業的精神。主席劉國賜表示，羅省岡州保安堂於1905年成立，追隨國父孫中山精神，崇尚自由民主。他感懷先賢高瞻遠矚，尤其是58年前由今年初逝世元老呂勝禮及眾堂員組成「百子會」購地建會所，供堂員聚會聯繫鄉情。

聯邦眾議員趙美心表示，保安堂除服務堂員，疫情期間向華埠老人送口罩、防疫物資及愛心便當；節日期間向老人中心噓寒問暖，送上禮物及祝福；並向華美博物館及華埠服務中心捐款，支援非營利組織，相當有意義。她相信在元老黃鍾艷珍、廖美華、主席劉國賜、副主席林社潮的帶領下，以及各職員堂員的團結努力中，堂務將更見興隆。

羅省岡州保安堂2026年主要職員為：主席劉國賜、副主席林社潮，樓業部主任梁焯榮，副主任王鍾慧雲，中文書記廖顏素，英文書記呂艷卿，財政林妙芬，行政部財政劉月屏等。

羅省岡州保安堂近日慶祝成立121周年暨建樓58周年紀念。（主辦方提供）
羅省岡州保安堂近日慶祝成立121周年暨建樓58周年紀念。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 此次活動同時慶祝羅省岡州保安堂成立121周年，以及建樓58周年，並邀請嘉賓、僑團首長與堂員共同參與，場面熱鬧隆重，展現僑社對該堂的重視。

  • 堂員依照傳統向關帝及先賢致祭，藉此表達慎終追遠、緬懷先賢奠基立業的精神，也凸顯保安堂延續鄉情、重視傳統的文化價值。

  • 趙美心指出，保安堂在疫情期間曾向華埠老人送口罩、防疫物資與便當，節日也慰問老人中心，並捐助華美博物館及華埠服務中心，十分有意義。

眾議員 疫情 趙美心

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