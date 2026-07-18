傳承121載 羅省岡州保安堂慶周年 凝聚僑情

保安堂首長接受聯邦眾議員趙美心表揚。（左起）羅省岡州保安堂樓業部副主任王鍾慧雲、樓業部主任梁焯榮、趙美心、主席劉國賜、副主席林社潮。（主辦方提供）

羅省岡州保安堂近日慶祝成立121周年暨建樓58周年紀念，嘉賓暨僑團首長數十人前往該公所致賀及參與祭祀儀式。在隨後的慶祝午宴中，民選官員、僑團首長與堂員逾百人共襄盛會。

保安堂成員按照傳統習俗向關帝及先賢致祭，表達慎終追遠、緬懷先賢奠基立業的精神。主席劉國賜表示，羅省岡州保安堂於1905年成立，追隨國父孫中山精神，崇尚自由民主。他感懷先賢高瞻遠矚，尤其是58年前由今年初逝世元老呂勝禮及眾堂員組成「百子會」購地建會所，供堂員聚會聯繫鄉情。

聯邦眾議員趙美心 表示，保安堂除服務堂員，疫情 期間向華埠老人送口罩、防疫物資及愛心便當；節日期間向老人中心噓寒問暖，送上禮物及祝福；並向華美博物館及華埠服務中心捐款，支援非營利組織，相當有意義。她相信在元老黃鍾艷珍、廖美華、主席劉國賜、副主席林社潮的帶領下，以及各職員堂員的團結努力中，堂務將更見興隆。

羅省岡州保安堂2026年主要職員為：主席劉國賜、副主席林社潮，樓業部主任梁焯榮，副主任王鍾慧雲，中文書記廖顏素，英文書記呂艷卿，財政林妙芬，行政部財政劉月屏等。

羅省岡州保安堂近日慶祝成立121周年暨建樓58周年紀念。（主辦方提供）