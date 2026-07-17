全州4新興都市 南加僅門尼菲入榜

根據金融資訊公司SmartAsset最新研究，河濱縣的門尼菲市（Menifee）獲選南加州唯一「新興市」。（取自Menifee市府官網）

根據金融資訊公司SmartAsset最新研究，河濱縣的門尼菲市（Menifee）獲選南加州 唯一「新興市（Boomtown）」，也是全加州僅有的4座入榜城市之一。

據The Press-Enterprise報導，所謂「新興市」，是指在短時間內經歷人口快速增加、住宅建設與經濟活動迅速擴張城市。SmartAsset在6月2日公布的研究指出，加州共有4座城市入選，除了門尼菲之外，其餘3座都在北加州，分別是聖塔克拉拉（Santa Clara）、桑尼維爾（Sunnyvale）及科多瓦牧場（Rancho Cordova）。

研究指出，門尼菲入榜重要原因之一，是該市過去5年間住宅單位數量增加了29%，顯示新建住宅供應持續擴大，以滿足快速成長人口需求。

門尼菲市府經理Armando Villa表示，市議會將持續推動「智慧成長」（Smart Growth）政策，透過周密規畫，確保公共安全、基礎建設及各項公共服務能同步提升，維持居民與商業社區生活品質。

根據加州官方統計，截至2026年1月1日，門尼菲人口估計已達11萬7847人，較前一年增加2034人，在人口30萬以下城市中，人口增加數量排名全州第6。該市於2021年正式突破10萬人口大關，如今維持穩定且快速的成長。

SmartAsset數據顯示，門尼菲近5年除了住宅數量增加29%外，勞動力人口也成長45%，反映大量新居民移入及就業市場擴張。此外，該市5年來GDP成長2.4%，在全美超過400個人口6.5萬以上城市中排名第65名。

門尼菲位於215號公路沿線，在河濱市與聖地牙哥縣交界之間，西側為聖塔安那山脈（Santa Ana Mountains），東側則是聖哈辛多山脈（San Jacinto Mountains）。

該市及周邊地區擁有豐富休閒資源，包括熱氣球之旅、健行、單車、高爾夫球、騎馬，以及鄰近著名的Temecula Valley酒莊，成為吸引新居民的重要因素。門尼菲近年的快速發展，除了交通便利之外，也受惠於規畫完善總體社區、優質中小學與高等教育機構、多元的購物及餐飲選擇，以及被評為「加州最安全20大城市」之一等優勢。

為因應人口成長，門尼菲近年持續投入公共建設。市政府於2019年啟用全新市政廳，目前仍有多項大型工程陸續推動，包括：投資約390萬美元，在中央公園興建戶外露天劇場；斥資約1160萬美元興建約2萬平方英尺的社區活動中心。

此外，位於215號公路附近Rouse Road與Encanto Drive交會處，一棟面積約5萬800平方英尺的Kaiser Permanente醫療辦公大樓正在興建中，未來將提供小兒科、家庭醫學及藥局等服務，預計於2027年5月正式啟用。