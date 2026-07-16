聖地牙哥港區 擬建多元娛樂中心

聖地牙哥東港島（East Harbor Island）港口擬大規模重建為娛樂中心區，涵蓋海濱公園及高爾夫球設施。（聖地牙哥港務局官網）

加州 郵報報導，聖地牙哥 港務局現已展開公眾諮詢，就一項龐大的東港島（East Harbor Island）重建計畫徵集民意，該計畫擬將該島的繁忙港口改建為充滿活力的娛樂中心區。

當局在發布環境影響報告草案後，公眾可以在8月24日之前，提交對該計畫的意見。

計畫若獲批准，現時由聖地牙哥機場一處延展至港口警察總部毗鄰的一片地段，將會由目前作為地面停車場、租車 業務和機場臨時施工支援的用途，一躍而轉化為一流的海濱休閒勝地。

根據全國廣播公司（NBC）電視台報導，該重建計畫內容包括一個占地10.1英畝的公共海濱公園，公園內將設有濱水步道、廣場、遊樂場、洗手間和公共藝術設施。

緊鄰公園的是占地16.5英畝的娛樂區。體育娛樂公司Topgolf正計畫進駐該娛樂區9.8英畝的土地，營運其廣受歡迎的街機遊戲和高爾夫練習場。娛樂區內餘下的土地將預留作餐飲娛樂場所，由公開競標方式讓餐飲經營者進駐。

為了應付預期大量的遊客，該計畫方案亦提出改建當地的基礎設施，包括重新規畫街道Liberator Way、增設公共停車場、人行道和綠帶地區，以及重新設計附近的十字路口。

港口官員強調，計畫在目前尚未獲最後批准，公眾諮詢期內徵集得的意見，將助完善最終的環境影響報告。

環境影響報告和港口總體規畫修正案預計在2026年底，提交港務委員會（Board of Port Commissioners）進行投票表決，屆時亦會提出有關Topgolf設施的建議租賃協議方案。