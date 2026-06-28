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查核身分漏洞百出 阿市男兌支票被捕

洛杉磯訊
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Travoir Walker試圖兌現一張金額為3800美元的支票，稱該款項來自其...
Travoir Walker試圖兌現一張金額為3800美元的支票，稱該款項來自其乾爹乾媽，用於支付學費，但在核對身分過程中漏洞百出，最終遭警方逮捕。（阿罕布拉市警局）

阿罕布拉市警局在臉書上指出，日前接獲報案前往花旗銀行處理一起疑似支票詐騙案。一男子試圖兌現一張金額為3800美元的支票，聲稱該筆款項來自其乾爹乾媽，用於支付學費，但在核對身分過程中漏洞百出，最終遭警方逮捕。

根據阿市警局調查，該男子向銀行表示他叫費南德茲（Alexander Fernandez），來自佛羅里達州，並出示一張佛州身分證。然而，當員警詢問支票開立人的姓名時，男子回答為「Janet」，但支票上實際簽署的姓名卻是「Melissa」，引起警方懷疑。

花旗銀行工作人員隨後聯繫支票真正持有人進行確認。對方表示，她從未開立該支票給費南德茲，也完全不認識此人，因此確認該支票交易未經授權。

警方進一步調查發現，男子出示的佛州身分證疑為偽造證件。嫌犯被帶往阿市警局監獄接受訊問，坦承自己並非費南德茲，其真實身分為來自加州洛杉磯的沃克（Travoir Walker）。

警方表示，沃克目前面臨多項刑事指控，包括偽造文書（Forgery）、重大竊盜（Grand Theft）、身分盜用（Identity Theft）以及持有偽造身分證（Possession of a Fake ID）。案件仍在進一步調查中。

精華 FAQ

  • 案件發生在阿罕布拉市的花旗銀行，警方接獲報案後到場處理。男子試圖兌現支票時引起行員與員警注意，隨後展開身分核對與調查。

  • 他自稱是來自佛州的Alexander Fernandez，並出示佛州身分證，但對支票開立人姓名回答與票面簽署不符，顯示說詞明顯矛盾。

  • 他在警局坦承自己並非費南德茲，真實身分是洛杉磯的Travoir Walker。警方表示他將面臨偽造文書、重大竊盜、身分盜用及持有偽造身分證等指控。

佛州 佛羅里達州 阿罕布拉

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