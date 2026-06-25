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Trader Joe's檸檬提拉米蘇 佳評如潮

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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繼經典款義式提拉米蘇（上）風靡市場後，近期全新推出的一款「檸檬提拉米蘇」（下）再...
繼經典款義式提拉米蘇（上）風靡市場後，近期全新推出的一款「檸檬提拉米蘇」（下）再度引爆購買熱潮。（記者謝雨珊／攝影）

Trader Joe's的冷凍食品區，向來是「甜點控」的尋寶聖地。繼經典款義式提拉米蘇風靡市場後，近期全新推出的一款「檸檬提拉米蘇」（Lemon Flavored Tiramisu）再度引爆購買熱潮。南加州華人消費者表示，這款新品大玩創意顛覆傳統，網路上也是好評如潮，被譽為「最適合夏天的甜點」。

洛杉磯縣巴沙迪那Trader Joe's門店中，這款新品與經典款同樣標示淨重13.05盎司（370克），售價為親民的5.99美元。外包裝採明亮檸檬黃與白色系搭配，內部貼心採用兩份獨立包裝，方便消費者分次享用。其精緻的視覺設計，讓人一眼就能感受到撲面而來的清爽夏日氣息。

根據Trader Joe's對該甜品簡介，這款「檸檬提拉米蘇」以手指餅乾為基底，改以清爽甜美的檸檬糖漿取代咖啡進行浸泡。濕潤、帶有蛋糕口感的手指餅乾之間，夾入帶有酸香的檸檬凝乳，以及加入檸檬風味的馬斯卡彭起司奶油層。這是Trader Joe's以清新的檸檬風味，特意打造的夏天風味。

巴沙迪那居民鐘小姐已經回購四次，她表示，原本是經典款提拉米蘇的忠實粉絲，得知推出檸檬口味後便第一時間入手，品嚐後直呼「驚豔」。鐘小姐指出，它的酸度非常高級，夾雜淡淡檸檬清香，吃完嘴裡完全沒有負擔，非常解膩。整體口感層次分明，不輸高級義法餐廳午茶甜點。

她也表示，這款酸甜清爽、帶點冰涼感的風味非常適合夏天享用。這款甜點以檸檬液取代傳統咖啡浸泡的做法，吃起來既像提拉米蘇又帶有不同風格的清新口感，風味相當特別。

鐘小姐提到，冷凍狀態直接食用時口感較硬，更推薦稍微退冰，讓表層奶油呈現半融化狀態，再連同底部蛋糕一起挖起入口，層次感會更加明顯、口感也更滑順豐富。這款「檸檬提拉米蘇」整體吃起來酸甜不膩、清爽解暑，尤其適合喜歡酸味甜點的消費者。

不過也有網友表示，這款新口味讓人「一言難盡」，認為檸檬風味過於強烈，底部蛋糕偏酸，與上層奶油較難融合，整體感覺太酸。

值得一提的是，這款「檸檬提拉米蘇」為Trader Joe's推出的新品，目前屬季節限定商品。

住在巴沙迪那的鐘小姐表示，這款甜點酸甜清爽、帶點冰涼感的風味非常適合夏天享用。（...
住在巴沙迪那的鐘小姐表示，這款甜點酸甜清爽、帶點冰涼感的風味非常適合夏天享用。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 它以手指餅乾為底，改用檸檬糖漿浸泡，夾入檸檬凝乳與檸檬風味馬斯卡彭奶油，整體走清爽酸甜路線，主打夏日感受。

  • 產品淨重13.05盎司，售價5.99美元，屬平價甜點。外包裝以檸檬黃白配色呈現，內部還做成兩份獨立包裝，方便分次食用。

  • 部分消費者認為它酸度高級、清爽不膩，非常適合夏天，甚至回購多次；但也有人覺得檸檬味過強、底層偏酸，整體融合感不足。

加州 洛杉磯 華人

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