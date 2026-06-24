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美國台灣人獅子會年會 林映妍接任會長

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聯邦眾議員趙美心（中）頒發表揚狀予卸任會長陳美伶（右）及新任會長林映妍，肯定美國...
聯邦眾議員趙美心（中）頒發表揚狀予卸任會長陳美伶（右）及新任會長林映妍，肯定美國台灣人獅子會長期服務社區的貢獻。（讀者提供）

美國台灣人獅子會日前在羅斯密市舉行年會暨會長交接，由林映妍接任第34屆會長。新團隊表示，未來將持續推動視力保健、糖尿病防治、飢餓救助及弱勢關懷等公益服務，並結合資深會員經驗與年輕世代創意，擴大服務能量，促進台美交流。

卸任會長陳美伶回顧過去一年會務指出，在全體會員共同努力下，陸續推動多項社區服務。台南遭受風災及水患影響時，獅友在數小時內募得1萬3000美元善款，第一時間將海外台灣人的愛心送回家鄉。她表示，美國台灣人獅子會長年致力促進台美民間交流，與台灣東豐獅子會維持超過30年的姐妹會情誼，今年更組團返台參加東豐獅子會45周年慶活動，進一步深化雙方友誼。

林映妍表示，她懷著感恩與謙卑的心情接下重任，感謝歷任會長及全體會員多年來的奉獻，為會務奠定良好基礎。她認為，公益不只是捐款，更重要的是親身參與及實際付出，期盼透過服務將愛心化為具體行動。未來一年將持續推動國際獅子會視力保健、糖尿病防治等八大服務項目，並盼結合資深會員的豐富經驗與年輕世代的創新思維，激發更多服務能量，吸引更多有志公益人士加入。

聯邦眾議員趙美心表示，美國台灣人獅子會長期深耕聖蓋博谷社區，透過書包捐贈及演講比賽培育下一代，成果有目共睹，並在台灣遭逢水患時迅速投入賑災工作，展現人道關懷精神。趙美心並代表國會頒發表揚狀，表彰該會過去一年在社區服務上的成果，祝福新任會長及團隊會務順利、再創佳績。

加州州眾議員方樹強、加州失業保險上訴委員伍國慶等出席活動，加州財務長馬世雲也派代表與會。

精華 FAQ

  • 美國台灣人獅子會日前在羅斯密市舉行年會暨會長交接，由林映妍接任第34屆會長。她表示將以感恩與謙卑心情承擔責任，延續歷任會長累積的基礎。

  • 林映妍表示，未來將持續推動視力保健、糖尿病防治、飢餓救助及弱勢關懷等八大服務項目，並希望結合資深會員經驗與年輕世代創意，提升整體服務能量。

  • 該會長期深耕聖蓋博谷社區，透過書包捐贈與演講比賽培育下一代，台南受災時也迅速募得1萬3000美元賑災，並維持與東豐獅子會超過30年的姐妹會情誼。

羅斯密市

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