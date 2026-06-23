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全美成長最快社區 奇諾市稱冠

洛杉磯訊
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全美最快最多新增住宅榜單出爐，奇諾市第一。該地區91708郵區住宅數量九年間暴增...
全美最快最多新增住宅榜單出爐，奇諾市第一。該地區91708郵區住宅數量九年間暴增逾13倍，人口增幅超過400%。（記者楊青/攝影）

橙縣紀事報報導，加州一批原本鮮為人知的新興社區正快速崛起。房地產網站RentCafe最新發布的全美住宅成長報告，南加州有三個郵遞區號躋身全美新增住宅最多、發展最快的新社區榜單，其中，以奇諾市91708郵區最亮眼，不僅高居全美第一，也成為內陸帝國地區住宅開發熱潮的代表。

這份根據2014年至2023年全國人口普查局數據的報告發現，全美新增入住住宅最多的50個郵區，十年前平均僅有約3000戶住宅，但九年間快速增加至8000戶以上，人口規模也從平均8500人增長至2萬2000人。

奇諾牧場變身住宅城 年輕家庭大量湧入

排名全美第一的91708郵區位於奇諾市北部，該地區原本是乳牛牧場，如今已成為內陸帝國最熱門的新興住宅區之一。數據顯示，91708郵區住宅數量九年間暴增逾13倍，從398戶增加到5645戶；人口從約3400人增加至1萬7300多人，增幅超過400%。

專家指出，奇諾的房地產變遷顯示近年人口從核心城市持續外溢的趨勢。許多無法負擔洛杉磯縣與橙縣房價的年輕家庭，選擇在交通便利、房價相對合理的奇諾定居。該地區目前中位房價約68萬9000美元，遠低於南加州許多核心城市。居民家庭收入中位數為10萬9000美元，平均年齡33歲，73%的家庭為已婚夫妻，是典型的年輕家庭社區。

爾灣大公園社區持續發燒 華人買家高度集中

排名全美第20位的92618郵區則位於橙縣爾灣，主要涵蓋近年迅速發展的Great Park Neighborhoods社區。這片土地過去是著名的El Toro海軍陸戰隊航空基地，關閉後逐步改建為住宅、學校、公園及商業設施兼具的新市鎮。

報告指出，92618郵區住宅數量由9722戶增加至2萬6470戶，成長172%；人口增加192%，接近三倍，達到6萬2296人。

與奇諾相比，爾灣的新興社區明顯屬於高端市場。當地家庭收入中位數達14萬6000美元，74%的成年人擁有大學以上學歷，住宅中位價約124萬美元。長期以來，爾灣也是華人購屋最熱門城市之一。包括Portola Springs、Eastwood、Beacon Park及Great Park等新建社區，都吸引大量的華裔家庭進駐。

洛杉磯Playa Vista轉型成功 科技新貴聚集

榜單第50名是洛杉磯西區90094郵區，也就是近年相當熱門的Playa Vista社區。該地區原為休斯飛機公司（Hughes Aircraft）大型製造基地，經過多年都市更新後，逐漸轉型為結合住宅、辦公與商業設施的新型社區，被外界稱為「矽灘（Silicon Beach）」的重要組成部分。九年間當地住宅增加115%，由3163戶成長至6786戶；人口也增加一倍，達到1萬2127人。

與奇諾和爾灣不同，Playa Vista吸引的是收入較高、年齡略長的專業人士。當地家庭收入中位數是14萬6000美元，83%居民有大學以上學歷，住宅中位價約136萬美元，是榜單中房價最高的南加州社區之一。

除三個南加州郵區外，加州僅有位於佛萊斯諾（Fresno）北部的Friant地區進入榜單。

精華 FAQ

  • 該區原為牧場，近年因房價相對洛杉磯與橙縣核心區更可負擔，吸引大量年輕家庭外溢移入，住宅數量九年間暴增逾13倍，人口也大幅成長。

  • 92618郵區原為海軍航空基地，後改建為住宅與生活機能兼備的新市鎮，九年內住宅增幅達172%，人口接近三倍，且屬高收入、高學歷的高端社區。

  • Playa Vista經都市更新後成為矽灘重要社區，住宅數與人口均明顯增加，居民多為高收入、受過高等教育的專業人士，房價也是南加州上榜社區中最高之一。

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