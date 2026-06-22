沒疫苗可防 剛果伊波拉疫情急速蔓延 恐重演全球惡夢

范德堡大學醫學院教授William Schaffner表示，本次剛果伊波拉疫情由罕見的「本迪布焦型」病毒株引發，目前尚無針對該病毒株的疫苗。（ZOOM會議截屏）

世界衛生組織（WHO ）最新數據顯示，剛果民主共和國爆發的伊波拉（Ebola）疫情 持續惡化，截至6月中旬已累計837例確診病例、196人死亡，鄰國烏干達另有19例病例及2例死亡。由於此次疫情由罕見的「本迪布焦型」伊波拉病毒引發，目前全球尚無針對該病毒株的疫苗 ，專家警告，若疫情持續蔓延，恐成為歷來最嚴重的伊波拉危機之一。美國社群媒體（ACoM）19日舉辦線上簡報會，邀請專家分析疫情發展及其背後的社會因素。

范德堡大學醫學院預防醫學與傳染病學教授William Schaffner表示，伊波拉病毒主要宿主為果蝠，可透過接觸受感染動物血液或食用受污染水果傳播給人類。

他指出，伊波拉主要透過患者體液傳播，尤其是在病患重症階段以及喪葬過程中風險最高。由於許多非洲社區有替逝者擦拭身體、親吻遺體等傳統習俗，往往成為疫情擴散的重要環節。

Schaffner坦言，目前沒有可直接治療伊波拉的抗病毒藥物，而本次疫情的「本迪布焦型」病毒株也尚未有核准疫苗。短期內只能依靠傳統公共衛生措施控制疫情。

不過，Schaffner強調，伊波拉並非透過空氣傳播，即使有患者入境美國，也能透過現有醫療監測與隔離機制迅速控制，因此疫情擴散至美國的風險極低。

研究剛果衝突問題多年的前線觀察站（Frontline Observatory）研究員Rachel Sweet指出，剛果東部許多地區民眾長期處於暴力威脅下，部分政府部門與武裝勢力關係複雜，導致民眾對官方訊息及公共醫療系統缺乏信任。若國際組織忽略當地歷史背景與社區需求，單純依靠政府推動防疫，反而可能加深民眾疑慮。

「Immigrant Magazine」總編輯Pamela Asobo-Anchang指出，疫情帶來的另一項挑戰是污名化。部分非洲裔人士擔心因來自疫情地區而遭受歧視，不願公開討論相關議題。她認為，若缺乏正確資訊與跨社區合作，將進一步削弱防疫效果。