市長貝斯談華埠現況「讓我心碎」 盼奧運重振人潮

貝斯強調，在復甦問題上，社區本身同樣扮演重要角色。（記者趙健╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 貝斯形容華埠衰退令人心碎，盼藉國際賽事帶回人潮。

貝斯形容華埠衰退令人心碎，盼藉國際賽事帶回人潮。 重點二： 市府想把世界盃與2028奧運旅客引導至華埠等族裔社區。

市府想把世界盃與2028奧運旅客引導至華埠等族裔社區。 重點三：她強調須改善治安、街容與住房問題，促成社區復甦。

洛杉磯華埠 近年接連出現老店關門、超市與藥房撤離、人流下降等現象，不少居民形容，曾經熱鬧的移民社區正逐漸失去活力。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）日前在媒體圓桌會議中談及華埠現況時坦言，「華埠讓我心碎」（Chinatown has broken my heart），並直言自己重新走訪華埠時，最直接的感受就是：「發生了什麼事？大家都去哪了?」。

貝斯指出，華埠過去曾是充滿活力的移民社區，不僅有餐廳與老字號商店，也承載大量洛杉磯亞裔文化與歷史記憶。但近年人流下降與商業空置增加，逐漸形成惡性循環，進一步加劇居民對治安與環境惡化的感受。

她認為，華埠、小東京、韓國城與菲律賓城等族裔社區，本應成為洛杉磯的重要文化地標與觀光目的地。「如果你沒有去過這些地方，其實不算真正來過洛杉磯。」

貝斯表示，市府目前希望藉由世界盃與2028年洛杉磯奧運 等大型國際活動，重新帶動華埠與其他族裔社區的人流與經濟活動。她指出，未來若有大型展會、觀光與國際旅客回流，市府希望能將更多遊客引導至華埠等歷史社區，而不只是停留在好萊塢或比佛利山等觀光景點。

她也強調，社區本身同樣扮演重要角色。華埠未來可思考如何重新建立與亞洲、包括華語市場的文化與觀光連結，藉由大型國際活動帶來的人流與商機，重新吸引觀光客回流。

談到小商家困境時，貝斯表示，不少族裔社區商家近年受到犯罪、遊民問題與整體經濟環境影響，經營變得更加困難。她表示，市府正試圖透過增加警力巡邏、清理街頭帳篷、改善街道環境，以及協助商家參與市府採購與大型活動商機等方式，協助小商家生存。

她也提到，許多商家曾向市府反映，希望增加步行巡邏與腳踏車巡邏，提高街頭可見度與安全感，而不只是警車經過。她認為，公共安全改善是商業復甦的重要一環。

對未來華埠部分可負擔住房補貼合約即將到期、居民擔憂租金上漲與搬遷壓力，貝斯表示，市府希望透過重新協商這些到期住房補貼合約，以及持續增加可負擔住房供給，協助低收入居民留在原有社區。她也透露，未來Broadway周邊可能將有新的開發案與投資計畫。

在無家可歸與語言障礙問題上，貝斯也承認，目前收容所系統對部分亞裔移民而言仍不易使用。她指出，洛杉磯311系統提供243種語言服務，未來也可能增加更多科技翻譯工具與社區合作模式，協助居民更容易取得收容與市政資源。

不過，她也坦言，市府目前財政壓力仍大，未來華埠復甦不可能完全依靠政府主導。真正的社區復甦，必須由市府、居民與商家共同完成。

貝斯認為，華埠、小東京、韓國城與菲律賓城等族裔社區，本應成為洛杉磯的重要文化地標與觀光目的地。（記者趙健╱攝影）

貝斯談及華埠現況時坦言，「華埠讓我心碎。」（記者趙健╱攝影）

貝斯指出，華埠過去曾是充滿活力的移民社區，不僅有餐廳與老字號商店，也承載大量洛杉磯亞裔文化與歷史記憶。（記者趙健/攝影）