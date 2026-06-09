我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

亞裔青少年中心 新年度董事會就職

聖蓋博市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞裔青少年中心近日舉辦了2026-27年度董事就職典禮。（亞裔青少年中心提供）
亞裔青少年中心近日舉辦了2026-27年度董事就職典禮。（亞裔青少年中心提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞裔青少年中心舉行2026至27年度董事會就職典禮，並同步辦第五屆家的味道美食盛會。
  • 重點二：新董事會由楊安立續任主席，並有Bonnie Li、Florence Lin、Felipe Alexandre等三人新加入。
  • 重點三：活動收益將全數支持反仇恨服務與多語種緊急糧食援助，協助社區弱勢青少年。

亞裔青少年中心（AYC）近日在聖蓋博市Grapevine Arbor舉辦2026-27年度董事會就職典禮，同時舉行第五屆「家的味道（Taste of Home）」美食盛會。

根據該中心消息，在前加州眾議員伍國慶主持下，新一屆理事宣布就職。連任的董事會成員包括董事會主席楊安立、第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人；有三位新理事加入，包括Bonnie Li，Florence Lin以及Felipe Alexandre；另有五位前理事卸任。

中心執行長傅美雪表示，「我衷心感謝董事會成員及幹部們所投入的大量時間、籌募數十萬美元善款，以及持續為中心貢獻的專業知識與經驗。他們回饋社區的承諾與領導力，是我們所服務青少年的最佳榜樣。」

中心董事會成員皆為無薪志工，他們捐獻時間與專業能力，協助中心實現組織使命。董事會負責組織治理與監督、籌款工作，以及代表中心參與社區事務。

當天活動還有美食作伴。「家的味道」美食盛會聚集聖谷多個地道美食餐廳，現場提供美食、飲品，包括Manduyo的韓式拌飯碗、Caribbean Gourmet的加勒比肉餡餅與炸大蕉（Patties and Plantains）、Golden Deli的黃金炸春卷等。

活動還邀請Frank Shyong、Hawk Tea以及Sophia Tea為客座嘉賓。Frank Shyong是一位獲獎記者，目前撰寫關於美食與離散族群文化的電子通訊「Lunch Box」。他曾在洛杉磯時報工作12年，報導聖蓋博谷及全洛杉磯縣各族裔社區新聞，並創辦播客「Asian Enough」。2018年，他憑藉移民議題報導榮獲洛杉磯新聞俱樂部一等獎，並成為洛杉磯時報首位亞裔都市專欄作家。

創辦「Shlap Muan」（高棉語意為雞翅）的Hawk Tea和Sophia Tea，則分享創業故事，以及他們如何擺脫企業職場束縛、傳承文化根源。該店目前在長堤市，他們即將在聖蓋博谷開設新餐廳。

當天所有收益將用於支持AYC的反仇恨服務項目以及多語種緊急糧食援助項目。

精華 FAQ

  • 此次活動在聖蓋博市Grapevine Arbor登場，除了舉行2026至27年度董事會就職典禮，也同步辦理第五屆「家的味道」美食盛會，兼具組織交接與社區募款功能。

  • 董事會主席楊安立與第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人連任，並新增Bonnie Li、Florence Lin及Felipe Alexandre三位理事，同時有五位前理事卸任。

  • 當天所有收益將投入AYC的反仇恨服務項目，以及多語種緊急糧食援助計畫，協助社區面對仇恨事件與基本生活需求，持續支持弱勢青少年與家庭。

亞裔 聖蓋博 眾議員

上一則

世界首座「海上浮城」計畫醞釀中 將納8萬人長居

下一則

網路找真愛… 67歲男赴約後陳屍路旁

延伸閱讀

第五屆「家鄉味」美食饗宴登場， AYC董事會宣誓就職並為社區服務募款

第五屆「家鄉味」美食饗宴登場， AYC董事會宣誓就職並為社區服務募款
美華聯20周年賀客盈門 張勇任主席

美華聯20周年賀客盈門 張勇任主席
法拉盛商改區執行主任余鈿崧獲表揚

法拉盛商改區執行主任余鈿崧獲表揚
亞太社區基金會募款 「四季皆捐」助弱勢

亞太社區基金會募款 「四季皆捐」助弱勢
慈善麻雀大賽圓滿舉行為家橋驛社籌得逾三萬元善款 近百善長熱心參與共襄善舉

慈善麻雀大賽圓滿舉行為家橋驛社籌得逾三萬元善款 近百善長熱心參與共襄善舉
東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式

東華醫院辦「黃春華門診大樓」揭幕儀式

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬