亞裔青少年中心近日舉辦了2026-27年度董事就職典禮。（亞裔青少年中心提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞裔青少年中心舉行2026至27年度董事會就職典禮，並同步辦第五屆家的味道美食盛會。

亞裔青少年中心舉行2026至27年度董事會就職典禮，並同步辦第五屆家的味道美食盛會。 重點二： 新董事會由楊安立續任主席，並有Bonnie Li、Florence Lin、Felipe Alexandre等三人新加入。

新董事會由楊安立續任主席，並有Bonnie Li、Florence Lin、Felipe Alexandre等三人新加入。 重點三：活動收益將全數支持反仇恨服務與多語種緊急糧食援助，協助社區弱勢青少年。

亞裔 青少年中心（AYC）近日在聖蓋博 市Grapevine Arbor舉辦2026-27年度董事會就職典禮，同時舉行第五屆「家的味道（Taste of Home）」美食盛會。

根據該中心消息，在前加州眾議員 伍國慶主持下，新一屆理事宣布就職。連任的董事會成員包括董事會主席楊安立、第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人；有三位新理事加入，包括Bonnie Li，Florence Lin以及Felipe Alexandre；另有五位前理事卸任。

中心執行長傅美雪表示，「我衷心感謝董事會成員及幹部們所投入的大量時間、籌募數十萬美元善款，以及持續為中心貢獻的專業知識與經驗。他們回饋社區的承諾與領導力，是我們所服務青少年的最佳榜樣。」

中心董事會成員皆為無薪志工，他們捐獻時間與專業能力，協助中心實現組織使命。董事會負責組織治理與監督、籌款工作，以及代表中心參與社區事務。

當天活動還有美食作伴。「家的味道」美食盛會聚集聖谷多個地道美食餐廳，現場提供美食、飲品，包括Manduyo的韓式拌飯碗、Caribbean Gourmet的加勒比肉餡餅與炸大蕉（Patties and Plantains）、Golden Deli的黃金炸春卷等。

活動還邀請Frank Shyong、Hawk Tea以及Sophia Tea為客座嘉賓。Frank Shyong是一位獲獎記者，目前撰寫關於美食與離散族群文化的電子通訊「Lunch Box」。他曾在洛杉磯時報工作12年，報導聖蓋博谷及全洛杉磯縣各族裔社區新聞，並創辦播客「Asian Enough」。2018年，他憑藉移民議題報導榮獲洛杉磯新聞俱樂部一等獎，並成為洛杉磯時報首位亞裔都市專欄作家。

創辦「Shlap Muan」（高棉語意為雞翅）的Hawk Tea和Sophia Tea，則分享創業故事，以及他們如何擺脫企業職場束縛、傳承文化根源。該店目前在長堤市，他們即將在聖蓋博谷開設新餐廳。

當天所有收益將用於支持AYC的反仇恨服務項目以及多語種緊急糧食援助項目。