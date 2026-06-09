亞裔青少年中心 新年度董事會就職
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亞裔青少年中心（AYC）近日在聖蓋博市Grapevine Arbor舉辦2026-27年度董事會就職典禮，同時舉行第五屆「家的味道（Taste of Home）」美食盛會。
根據該中心消息，在前加州眾議員伍國慶主持下，新一屆理事宣布就職。連任的董事會成員包括董事會主席楊安立、第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人；有三位新理事加入，包括Bonnie Li，Florence Lin以及Felipe Alexandre；另有五位前理事卸任。
中心執行長傅美雪表示，「我衷心感謝董事會成員及幹部們所投入的大量時間、籌募數十萬美元善款，以及持續為中心貢獻的專業知識與經驗。他們回饋社區的承諾與領導力，是我們所服務青少年的最佳榜樣。」
中心董事會成員皆為無薪志工，他們捐獻時間與專業能力，協助中心實現組織使命。董事會負責組織治理與監督、籌款工作，以及代表中心參與社區事務。
當天活動還有美食作伴。「家的味道」美食盛會聚集聖谷多個地道美食餐廳，現場提供美食、飲品，包括Manduyo的韓式拌飯碗、Caribbean Gourmet的加勒比肉餡餅與炸大蕉（Patties and Plantains）、Golden Deli的黃金炸春卷等。
活動還邀請Frank Shyong、Hawk Tea以及Sophia Tea為客座嘉賓。Frank Shyong是一位獲獎記者，目前撰寫關於美食與離散族群文化的電子通訊「Lunch Box」。他曾在洛杉磯時報工作12年，報導聖蓋博谷及全洛杉磯縣各族裔社區新聞，並創辦播客「Asian Enough」。2018年，他憑藉移民議題報導榮獲洛杉磯新聞俱樂部一等獎，並成為洛杉磯時報首位亞裔都市專欄作家。
創辦「Shlap Muan」（高棉語意為雞翅）的Hawk Tea和Sophia Tea，則分享創業故事，以及他們如何擺脫企業職場束縛、傳承文化根源。該店目前在長堤市，他們即將在聖蓋博谷開設新餐廳。
當天所有收益將用於支持AYC的反仇恨服務項目以及多語種緊急糧食援助項目。
此次活動在聖蓋博市Grapevine Arbor登場，除了舉行2026至27年度董事會就職典禮，也同步辦理第五屆「家的味道」美食盛會，兼具組織交接與社區募款功能。 董事會主席楊安立與第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人連任，並新增Bonnie Li、Florence Lin及Felipe Alexandre三位理事，同時有五位前理事卸任。 當天所有收益將投入AYC的反仇恨服務項目，以及多語種緊急糧食援助計畫，協助社區面對仇恨事件與基本生活需求，持續支持弱勢青少年與家庭。
精華 FAQ
此次活動在聖蓋博市Grapevine Arbor登場，除了舉行2026至27年度董事會就職典禮，也同步辦理第五屆「家的味道」美食盛會，兼具組織交接與社區募款功能。
董事會主席楊安立與第一副主席Kenny Chung、第二副主席Judy Hsieh等人連任，並新增Bonnie Li、Florence Lin及Felipe Alexandre三位理事，同時有五位前理事卸任。
當天所有收益將投入AYC的反仇恨服務項目，以及多語種緊急糧食援助計畫，協助社區面對仇恨事件與基本生活需求，持續支持弱勢青少年與家庭。
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