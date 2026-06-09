達美航空 將在LAX設第2間貴賓室

Delta One貴賓休息室。（達美航空）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 達美航空將於今夏在LAX開設第二間Delta One貴賓室。

達美航空將於今夏在LAX開設第二間Delta One貴賓室。 重點二： 新貴賓室位於第二航廈，將與第三航廈既有設施互補。

新貴賓室位於第二航廈，將與第三航廈既有設施互補。 重點三：此擴張與洛杉磯2028奧運準備及高端旅客服務升級相關。

達美航空 將於今夏在洛杉磯 國際機場（LAX ）開設第二間達美至臻商務艙貴賓室（Delta One Lounge），這是達美首次在同一機場運營兩間高端商務艙貴賓室。新的貴賓室位於第二航廈，也是達美航空為迎接2028年夏季奧運會和殘奧會而擴大其在洛杉磯高端服務範圍計畫的一部分。

該航空公司表示。新的Delta One貴賓室規模更大，將與第三航廈現有Delta One貴賓休息室相輔相成。新貴賓室的准入資格也將僅限於小部分旅客。符合資格的旅客包括搭乘當日Delta One航班的乘客、搭乘指定高級艙位的達美航空360會員，及搭乘合作夥伴航空公司（包括法國航空、荷航、大韓航空、拉丁美洲航空和維珍航空）特定高級艙位的乘客。現有達美航空貴賓休息室提供全方位餐飲、高級酒吧、淋浴套房等專屬客戶服務。

達美航空作為美國奧運代表隊的官方航空合作夥伴，自2024年起就開始營運塗裝洛杉磯2028奧運主題的空中巴士A350客機。（達美航空）

值得注意的是，達美航空Sky Club會員資格和高級信用卡並不能進入Delta One貴賓室。達美航空將這些設施定位為長途高級產品的專屬延伸，而非傳統的機場貴賓室。

過去十年間，高級貴賓休息室已從簡單候機區發展成為提供餐廳級餐飲、健康設施和個人化服務的場所，目的在提升航空公司在地面和空中產品的差異化優勢。如今旅客期望高端體驗從登機前就開始。

達美航空是美國奧運代表隊的官方航空合作夥伴。（達美航空）

達美航空的最新擴張與2028年洛杉磯夏季奧運會 準備工作密切相關，該航空公司作為美國奧運代表隊的官方航空合作夥伴，自2024年起就開始營運塗裝洛杉磯2028奧運主題的空中巴士A350客機。同時達美航空一直在穩步投資機場基礎設施和旅客服務設施，以應對奧運期間預計的客流量成長。