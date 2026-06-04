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聯邦38選區 眾議員候選人蘇麗絲大勝

記者張宏／洛杉磯報導
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不同族裔選民2日聚集在一起支持蘇麗絲。（記者張宏／攝影）
不同族裔選民2日聚集在一起支持蘇麗絲。（記者張宏／攝影）

聯邦第38選區眾議員候選人蘇麗絲（Hilda L. Solis）在2日的初選中獲44%選票，領先對手Pedro Casas（40%），倘若趨勢保持至計票完成，兩人將進入11月決選。

在選舉之夜，不同族裔民眾聚集在蘇麗絲位於艾爾蒙地的競選總部，除西裔外，還有不少華人參與。蘇麗絲表示，在11月選舉前還有很多工作要做，她不僅超過共和黨對手，也領先其他民主黨候選人。她非常感激和欣慰，有這麼多人在這段長達數月競選過程中持續支持與幫助她。

雖事先預估能通過初選，但蘇麗絲依然穩紮穩打，為選舉做充足準備。蘇麗絲表示，她參選目的是希望社區變得更好，不想袖手旁觀，當川普總統攻擊工人、移民、教育工作者、可負擔住房、女性生育權、退伍軍人服務、工會醫療補助（Medicaid／Medi-Cal），甚至民主制度本身，民眾必須反擊。

她認為其豐富從政經驗，是非常大的選戰優勢。她說，經驗讓她能深刻理解社區需求和問題所在，現在人們承受巨大生活、教育和醫療的經濟壓力，她要確保理解這些聲音並帶到國會。她的理念是公平對待每個人，促進經濟繁榮同時維護法治。「美國是一個充滿機會的偉大國家，不能讓這些機會消失，因此不論亞裔、西裔，還是任何族裔，必須團結在一起」。

選舉之夜，不同族裔民眾聚集在蘇麗絲位於艾爾蒙地的競選總部，除西裔外，還有不少華人...
選舉之夜，不同族裔民眾聚集在蘇麗絲位於艾爾蒙地的競選總部，除西裔外，還有不少華人。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員，聯邦第38選區聯邦眾議員候選人蘇麗絲（Hilda...
洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員，聯邦第38選區聯邦眾議員候選人蘇麗絲（Hilda L. Solis）在2日初選中處領先地位。（記者張宏／攝影）

來自陽光教育學院的華人學生義工和蘇麗絲（黃衣者）合影。（記者張宏／攝影）
來自陽光教育學院的華人學生義工和蘇麗絲（黃衣者）合影。（記者張宏／攝影）

蘇麗絲 眾議員 共和黨

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