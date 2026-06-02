我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

損毀選票、投票站 洛縣2起干擾選舉事件

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣出現選票投遞箱內出現少量選票疑似遭火損毀事件。（示意圖，本報檔案照）
洛杉磯縣出現選票投遞箱內出現少量選票疑似遭火損毀事件。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，加州初選2日舉行，洛縣出現選票遭損毀與投票站遭破壞等兩起疑似干擾選舉案件，相關單位調查中。

根據洛縣選務局（Register-Recorder／County Clerk）工作人員在位於洛市公共社會服務局（Department of Public Social Services）行政中心一處官方選票投遞箱內，發現少量似乎遭火損毀的郵寄選票。選務官員表示，初步顯示此為個案，僅影響少數選票，因事件發生於最近一次排定的選票收集與隔日上午選票收回的這段期間。選務處已向洛市警局（LAPD）報案，表示將全力配合調查。

另一起事件發生於5月31日長堤市查維茲公園（Cesar E. Chavez Park）投票中心，選務人員發現有遭人蓄意破壞的跡象，不過投票作業未受影響。

目前相關單位正針對這兩起事件進行調查，確認是否有選民受影響。官員指出，若有選民發現選票可能因投遞箱事件受影響，可主動與洛縣選務局聯繫，提供相關資訊，必要時可補發選票。洛縣選務局局長羅根（Dean Logan）表示，「我們的責任是確保每位符合投票資格的選民都有機會投票。任何干擾投票或選舉作業的行為，我們都會嚴肅看待，並持續與執法機關及其他夥伴密切合作，保障選舉程序安全。」

目前相關單位尚未公布造成選票燒毀的原因，也未說明是否有鎖定的嫌犯，或受影響選票確切數量等具體細節。

洛縣 投票 洛杉磯

上一則

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

下一則

4個月4命案 洛市遊民園區淪「冰毒大樓」

延伸閱讀

洛縣法官選戰 三移民背景女性受矚目

洛縣法官選戰 三移民背景女性受矚目
2美元就能「買選票」？洛杉磯女子認收買遊民投票

2美元就能「買選票」？洛杉磯女子認收買遊民投票
洛市遊民服務園淪「冰毒大樓」 半年出警700次命案激增

洛市遊民服務園淪「冰毒大樓」 半年出警700次命案激增
喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄

喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄
韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄

韓國地方選舉事前投票結束 投票率累積23.51%創紀錄
美初選催票 4州長候選人走訪校園和社群爭取Z世代

美初選催票 4州長候選人走訪校園和社群爭取Z世代

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

2026-05-25 16:57

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪