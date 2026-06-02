損毀選票、投票站 洛縣2起干擾選舉事件

洛杉磯縣出現選票投遞箱內出現少量選票疑似遭火損毀事件。（示意圖，本報檔案照）

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，加州初選2日舉行，洛縣 出現選票遭損毀與投票 站遭破壞等兩起疑似干擾選舉案件，相關單位調查中。

根據洛縣選務局（Register-Recorder／County Clerk）工作人員在位於洛市公共社會服務局（Department of Public Social Services）行政中心一處官方選票投遞箱內，發現少量似乎遭火損毀的郵寄選票。選務官員表示，初步顯示此為個案，僅影響少數選票，因事件發生於最近一次排定的選票收集與隔日上午選票收回的這段期間。選務處已向洛市警局（LAPD）報案，表示將全力配合調查。

另一起事件發生於5月31日長堤市查維茲公園（Cesar E. Chavez Park）投票中心，選務人員發現有遭人蓄意破壞的跡象，不過投票作業未受影響。

目前相關單位正針對這兩起事件進行調查，確認是否有選民受影響。官員指出，若有選民發現選票可能因投遞箱事件受影響，可主動與洛縣選務局聯繫，提供相關資訊，必要時可補發選票。洛縣選務局局長羅根（Dean Logan）表示，「我們的責任是確保每位符合投票資格的選民都有機會投票。任何干擾投票或選舉作業的行為，我們都會嚴肅看待，並持續與執法機關及其他夥伴密切合作，保障選舉程序安全。」

目前相關單位尚未公布造成選票燒毀的原因，也未說明是否有鎖定的嫌犯，或受影響選票確切數量等具體細節。