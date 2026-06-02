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橙縣亞裔選民大增 黨派三分天下

記者子為/綜合報導
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研究人員指出，橙縣亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。圖為橙縣風...
研究人員指出，橙縣亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。圖為橙縣風光示意圖。（記者子為/攝影）

長期被視為南加州保守派重鎮的橙縣（Orange County），近年政治風向正悄悄出現變化。研究人員指出，亞裔選民的快速成長，正在成為其中不可忽視的關鍵力量。

爾灣加大（UC Irvine）社會生態學院近期公布的民調研究顯示，橙縣如今已成為全美少數政治立場接近「五五分」的大型縣之一。研究人員形容，橙縣正逐漸從過去傳統的共和黨「紅縣」，轉向更具搖擺性的政治格局。

研究主導人、UCI教授Jon Gould指出，橙縣過去曾是共和黨的重要票倉。前總統雷根在1980年代曾以壓倒性優勢拿下橙縣選票，共和黨長期主導地方政治，但如今情況已與過去不同。

根據研究，目前橙縣登記選民中，民主黨、共和黨與無黨派已接近「三分天下」。而在亞裔選民中，政治立場變化尤其受到關注。

研究顯示，相較2024年，2026年自認民主黨人的亞裔登記選民比例有所增加，而自認共和黨人的比例則出現下降。另有相當比例亞裔選民傾向登記為無黨派或獨立選民。

Gould指出，外界常將亞裔選民視為單一群體，但實際上，亞裔社區內部差異極大，不同世代、移民背景與族裔之間，政治立場可能截然不同。不過，整體趨勢顯示，亞裔選民正在成為橙縣政治中越來越重要的一股力量。

人口變化，被認為是其中重要原因之一。研究指出，目前橙縣亞裔占全縣人口約26%，而在亞裔登記選民中，約82%表示父母皆出生於美國海外，顯示移民背景仍深刻影響橙縣亞裔社群。

在移民議題上，亞裔受訪者態度也與其他族群存在明顯差異。調查顯示，約六成亞裔受訪者認為移民對橙縣整體發展「有幫助」；相較之下，持相同看法的白人受訪者比例明顯較低。

Gould表示，未來幾年橙縣政治走向，將很大程度取決於亞裔、拉丁裔與年輕選民的投票行為。

橙縣 亞裔 共和黨

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