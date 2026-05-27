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饒影凡選平稅員 華人僑界催票

記者子為／蒙特利公園市報導
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支持饒影凡競選加州平稅局第三區委員的籌款晚宴，24日在蒙特利公園市舉行，吸引20...
支持饒影凡競選加州平稅局第三區委員的籌款晚宴，24日在蒙特利公園市舉行，吸引20多個僑團、近百代表到場聲援。（受訪者提供）

距離6月2日加州初選已不遠，南加僑界近日動員催票。支持饒影凡（Yvonne Yiu）競選加州平稅局（California State Board of Equalization）第三區委員的籌款晚宴，24日在蒙特利公園市舉行，吸引20多個僑團、近百代表到場聲援。

羅省中華會館主席聶澤英表示，饒影凡在任內曾協助蒙市節省約5500萬美元，同時保障公務員退休金、推動市政預算平衡、提升公共安全及促進地方經濟發展。他還指出，饒影凡目前已獲聯邦眾議員趙美心等數10民選官員背書支持，呼籲華人社區也投票支持饒影凡。

饒影凡分享個人成長經歷。她表示，15歲時父親突然過世，留下母親獨自照顧她與妹妹，家中也曾因不懂財務知識而遭人欺騙、損失金錢，讓她從小立志學習經濟與理財，希望改善家庭生活。

她表示，在完成經濟學及財務相關學位後，她開始學會投資理財，也希望未來能幫助更多移民家庭與少數族裔獲得財務自由與更好的生活。

談到即將到來的初選，饒影凡表示，近期民調顯示，她在10位候選人中排名前二，希望社區能在最後階段全力衝刺對她給予支持。

饒影凡的丈夫楊懷週醫師則表示，這場選舉很重要。加州平稅局共分四大選區，每區涵蓋約1000萬人口，而第三區涵蓋洛杉磯縣88個城市，包括大量亞裔聚居的聖蓋博谷地區。他表示，長期觀察饒影凡做事認真、正直守信，也願意服務弱勢社群。

蒙市市長楊安立、鑽石吧市議員鄧嘉猷等多位民選官員也先後上台致詞，呼籲選民支持能說英語、粵語與普通話的饒影凡進入11月決選。

華人 加州 蒙特利公園市

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