河濱市150年歷史地標酒店 原住民部族收購

南加州河濱市擁有150年歷史的地標性度假酒店Mission Inn，近日確定售予內陸原住民部族San Manuel Nation。(記者啟鉻╱攝影）

南加州 河濱市擁有150年歷史的地標性度假酒店Mission Inn，近日確定售予內陸原住民 部族San Manuel Nation。目前，部族尚未對外公布收購價格及未來翻修計畫，僅表示交易預計將於5月底前完成。業界人士估算，該酒店的成交底價可能約為1830萬美元。

據The Press-Enterprise報導，聖伯納汀諾縣高地市（Highland）的原住民部族，正收購位於河濱市中心、擁有238間客房的Mission Inn Hotel & Spa。

歷史悠久的Mission Inn是河濱市最具代表性的地標建築，以其著名的「傳教士復興式建築」（Mission Revival）、精緻的花園與庭院設計、風格獨特的客房與套房、獲獎餐飲，以及豐富的歷史文物收藏聞名。該酒店創於1876年，並於20世紀初由創辦人Frank Miller擴建，逐步發展為橫跨整個街區的建築群，成為當地歷史與文化的重要象徵。

前業主羅伯茲（Duane Roberts）與其妻子、共同經營者凱莉（Kelly），在挽救該酒店免於拆除的過程中扮演關鍵角色。羅伯茲1992年以1560萬美元購入前，該酒店曾多次易主，並在1980年代中期關閉後一度荒廢。直到羅伯茲接手並展開大規模翻修與重振，使其成為區域觀光亮點。

更早之前，河濱市重建發展局於1976年收購該物業，並於1985年轉售予Carley資本集團。該公司雖啟動大規模整修計畫，但於1988年破產。隨後由Chemical Bank與重建發展局共同完成總額達5000萬美元的修復工程，為後續營運奠定基礎。