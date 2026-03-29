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無人機運毒至監獄 加州男判12年7月

編譯陳盈霖／綜合報導
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北寇恩州立監獄鳥瞰圖。（取自加州矯正康復局網頁）
北寇恩州立監獄鳥瞰圖。（取自加州矯正康復局網頁）

SFGATE報導，28歲加州男子納瓦艾斯（Jorge Narvaez）試圖利用無人機，將裝有甲基安非他命（又稱冰毒，methamphetamine）的氣球投送至北寇恩州立監獄（North Kern State Prison）未果。他於去年10月對運送毒品計畫認罪，被判處12年7個月刑期。

根據加州東區聯邦檢察官辦公室（Eastern District of California U.S. Attorney's Office）發布的新聞稿，納瓦艾斯承認於2024年6月，將兩個氣球用一架Autel EVO II Pro V3無人機投入監獄中。獄警將氣球送檢後，確認其中含有21.4克甲基安非他命。

調查人員並發現，這並非他唯一一次投遞行動。他於同一天再次啟動無人機，機上配備三個「包裝方式相同的氣球」，裡面同樣有甲基安非他命，不過這次運送任務並未成功，無人機在監獄附近一處空地墜毀，氣球經檢驗後，發現裡面有49.6克甲基安非他命。

根據製造商，這款EVO II Pro V3無人機，時速最高可達每小時27哩，具備即時建構3D地圖與超過30分鐘續航能力，主打「極致性能」與「無限可能」等功能。據悉，調查人員之所以能鎖定瓦那艾斯身分，是因這架可拍攝4K影像的無人機，紀錄他操作時的畫面。

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