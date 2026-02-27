加州13%、182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
疫情與糧食危機衝擊下，加州有13.9%家庭領取糧食券。（歐新社）
疫情與糧食危機衝擊下，加州有13.9%家庭領取糧食券。（歐新社）

keyt.com報導，在全球新冠肺炎疫情與糧食危機衝擊下，美國糧食不濟人口大幅增加，其中加州有13.9%家庭、約182萬戶領取俗稱糧食券的「補充營養援助計畫」（Supplement al Nutrition Assistance Program，簡稱 SNAP）。需求攀升使救濟體系承受壓力。

疫情爆發前，全美約有超過3700萬人面臨糧食不足問題，包括1100萬名兒童。儘管此一數字相當驚人，但當時其實是美國近90年來糧食不安全比率最低時期。然而，隨著疫情持續升溫，在這樣的背景下，美國國家飢餓救濟組織Feeding America當時預估，2021年有超過4200萬美國人面臨食物短缺，讓原本捉襟見肘的食物銀行與飢餓救濟組織帶來龐大壓力，且導致補充營養援助計畫資金需求大幅增加。

資料網站Stacker根據美國農業部（USDA）2020年7月10日公布的SNAP數據，整理出各州糧食券使用情況。家庭數與貧窮率數據來自美國人口普查局2019年資料，各州排名依據則以2020年4月領取糧食券家庭比率。其他資料來源包括美國進步中心、Feeding America與各州政府網站及其他食物銀行等。

加州數據顯示，領取糧食券家庭比率為13.9%，182萬4382戶家庭，平均每戶每月補助金額為263美元，排名全美第七高。

加州政府的加州糧食補助餐廳用餐計畫（CalFresh Restaurant Meals Program）允許60歲以上長者、無家可歸者及身心障礙者，在參與計畫的餐廳使用其食物補助金。加州領取糧食券的家庭需每六個月重新認證資格，這個過程普遍被認為過於複雜，阻礙真正需要幫助者獲得他們應得福利。

糧食券使用率最高的州，排名第一為新墨西哥（27.6%家庭），緊接著是羅德島22.2%，華盛頓特區22.0%。糧食券使用率最低州前三名分別為懷俄明5%，猶他7%與北達科他7.2%。

糧食券 加州

