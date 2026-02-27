我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

綠卡持有者福利5變化 無法取得SBA貸款、申請入籍審查更嚴

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行;示意圖。(取自Pexels.com)
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行;示意圖。(取自Pexels.com)

美國資深移民律師日前解讀綠卡持有者的福利受限，分析即將或已經生效的多項變化，新政對華人綠卡持有者帶來直接衝擊。條件綠卡持有人，恐面臨特工上門突擊檢查；當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及最初是否具備綠卡獲取資格，甚至密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史。

移民是新一屆政府關注的重要議題，但政府監管對象並非僅限非法移民，合法移民甚至綠卡持有者，目前也受到密切關注。據The Times of India新聞報導，移民律師克拉克（Sekou Clarke）在最新發布的視頻中，梳理綠卡持有人面臨的五項重大變化，這些變化已生效或即將生效。其中包括綠卡持有者將無法獲得小企業管理局（SBA）貸款；申請入籍時，面臨更多背景審查；強制實施出入境生物識別；已經被美接受的難民，若未在一年內成為公民，將面臨審查，甚至被捕等。

克拉克指出，有條件綠卡持有者，可能會遭到移民官員的突擊檢查，檢查地點是其登記住址，或是辦公地址。有條件綠卡通常為附帶條件的居留許可，適用特定年限，只有在滿足某些條件的情況下才能獲得。例如，基於婚姻獲得的綠卡，須先領取時效為兩年的「臨時綠卡（有條件綠卡）」，之後才能轉為10年有效期的正式綠卡。而在有條件綠卡期間，移民官員正在對這類綠卡持有者進行額外審查，包括檢查他們是否仍與同一配偶保持婚姻關係、是否仍然住在同一地址等。

新政規定，綠卡持有者3月1日起將無法獲得SBA貸款。事實上，許多綠卡持有者在美經營小型企業，專家指出，這些小企業對美國經濟有重要貢獻。

克拉克表示，雖然綠卡持有者是合法永久居民，很多人通常下一步就是申請入籍。但政府正在對已持有綠卡的人員，進行更嚴格的背景調查，尤其是他們申請續簽或入籍時。當局正在調查綠卡持有者是否有任何詐欺行為、逮捕紀錄、以及這些人最初是否具備符合獲取綠卡的資格。

此外，綠卡持有者出入境時，被強制實施生物識別。該規定2025年12月生效，當局要求所有非美國公民出入境時，必須進行生物識別檢查，其中包括綠卡持有人離境及入境時的相關程序。克拉克解釋，政府正在密切跟蹤綠卡持有人的旅行歷史，因為綠卡持有者必須在美居住至少六個月。

最近，發布的一項新政策，讓已在美國居住至少一年，但尚未獲得合法永久居留權的難民，可能面臨被拘留的風險。難民身分通常是在經過嚴格安全審查後授予，但現在，如果一年內未能成為美國公民，他們將面臨新一輪的審查、核查。

世報陪您半世紀

綠卡 非法移民 貸款

上一則

歌舞、摸彩…喜瑞都松柏會2/28迎春聯歡

下一則

聖地牙哥賞花勝地3/1開放 8000萬朵迎賓

延伸閱讀

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審

國安部新令 逮捕無綠卡難民並重審
合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人

合法入境、無犯罪紀錄 公民妻綠卡面試遭ICE闖入抓人
童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返
頂尖律師收費價格飆漲 每小時費用3000元甚至6000元

頂尖律師收費價格飆漲 每小時費用3000元甚至6000元
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤