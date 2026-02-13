交通樁藏監控、傳訊給邊境巡邏隊 民團要求拆除

多個組織呼籲加州州長紐森移除南加州隱藏式車牌辨識器。圖為一個橘白色交通樁，藏著車牌辨識器。（美聯社）

美聯社報導，電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation）、帝王谷公平與正義組織（Imperial Valley Equity and Justice）等20多個隱私與非營利組織，10日聯名致函加州 州長紐森 （Gavin Newsom），要求州政府調查、移除部署於南加州的隱藏式車牌辨識器（license plate readers，LRP），認為這類辨識器系統會將數據傳送到備受爭議的美國邊境 巡邏隊（U.S. Border Patrol）預測性國內情報式計畫中，該計畫旨在掃描全國道路，分析可疑行車模式。

美聯社去年11月調查揭露，隸屬美國海關暨邊境保護局（CBP）的美國邊境巡邏隊，將車牌辨識器隱藏於普通的交通安全設備，把搜集到的數據輸入於一套預測性情報系統，用來監控全國數百萬駕駛人，以辨識其認定行車模式可疑人士。

美聯社取得亞利桑納州土地使用許可文件指出，邊境巡邏隊在當地刻意偽裝、掩飾這些監控設備，將其藏於高速公路沿線橘色與白色的施工桶內。聯名信亦指出，研究人員在加州也發現類似情況，在與墨西哥接壤的聖地牙哥和帝王縣發現40部車牌辨識器，其中20多部同樣藏匿於施工桶內。

儘管這些組織無法確認每個設備的所有權，但信中指出，他們向加州交通廳（Caltrans）取得部分文件，顯示邊境巡邏隊與聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）曾申請在州際公路沿線設置車牌辨識器，DEA也會與邊境巡邏隊共享車牌數據。

聯名信指出，邊境巡邏隊透過監控攝影網路掃描並紀錄車牌資訊，演算法會根據車輛出發地、目的地和行駛路線標示可疑車輛。執法人員特別關注短時間往返邊境的車輛，認為這類行程可能涉及毒品或人口走私。聯邦探員有時會將被標記為可疑車輛的駕駛轉交地方執法單位，以超速等違規等理由攔查。許多駕駛往往不知道，自己已被納入聯邦機構情報系統中。

2024年一起案例中，根據法庭文件，一名邊境巡邏隊員攔下一輛白色日產Altima，部分原因是車輛行駛數據顯示，該駕駛從美墨邊境到洋邊市（Oceanside）約50哩路程，卻耗時六小時。探員在文件中寫道：「自墨西哥跨國際邊境後延遲行程，是違法走私者常見手法。」

這項情報計畫跨越不同政黨執政期，自去年曝光以來受到立法者關注與質疑。加州交通廳發言人表示，州法將公共安全與隱私列為優先。民主黨籍紐森並未回應評論。

法院過去通常支持在公共道路上蒐集車牌資訊的合法性，但對無搜索令即取得其他可能揭露個人行蹤細節的追蹤數據，如GPS或手機定位等則有所限制。部分學者與公民自由倡議者認為，大規模蒐集車牌數據的系統，可能違反美國憲法第四修正案。聯名信指出：「愈來愈多法院承認，監控科技的使用可能違反第四修正案對不合理搜索與扣押保障。利用車牌辨識與預測演算法追蹤個人行蹤，屬引發違憲疑慮的大規模監控行為。」