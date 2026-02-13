交通樁藏監控、傳訊給邊境巡邏隊 民團要求拆除

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
多個組織呼籲加州州長紐森移除南加州隱藏式車牌辨識器。圖為一個橘白色交通樁，藏著車牌辨識器。（美聯社）
美聯社報導，電子前沿基金會（Electronic Frontier Foundation）、帝王谷公平與正義組織（Imperial Valley Equity and Justice）等20多個隱私與非營利組織，10日聯名致函加州州長紐森（Gavin Newsom），要求州政府調查、移除部署於南加州的隱藏式車牌辨識器（license plate readers，LRP），認為這類辨識器系統會將數據傳送到備受爭議的美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）預測性國內情報式計畫中，該計畫旨在掃描全國道路，分析可疑行車模式。

美聯社去年11月調查揭露，隸屬美國海關暨邊境保護局（CBP）的美國邊境巡邏隊，將車牌辨識器隱藏於普通的交通安全設備，把搜集到的數據輸入於一套預測性情報系統，用來監控全國數百萬駕駛人，以辨識其認定行車模式可疑人士。

美聯社取得亞利桑納州土地使用許可文件指出，邊境巡邏隊在當地刻意偽裝、掩飾這些監控設備，將其藏於高速公路沿線橘色與白色的施工桶內。聯名信亦指出，研究人員在加州也發現類似情況，在與墨西哥接壤的聖地牙哥和帝王縣發現40部車牌辨識器，其中20多部同樣藏匿於施工桶內。

儘管這些組織無法確認每個設備的所有權，但信中指出，他們向加州交通廳（Caltrans）取得部分文件，顯示邊境巡邏隊與聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）曾申請在州際公路沿線設置車牌辨識器，DEA也會與邊境巡邏隊共享車牌數據。

聯名信指出，邊境巡邏隊透過監控攝影網路掃描並紀錄車牌資訊，演算法會根據車輛出發地、目的地和行駛路線標示可疑車輛。執法人員特別關注短時間往返邊境的車輛，認為這類行程可能涉及毒品或人口走私。聯邦探員有時會將被標記為可疑車輛的駕駛轉交地方執法單位，以超速等違規等理由攔查。許多駕駛往往不知道，自己已被納入聯邦機構情報系統中。

2024年一起案例中，根據法庭文件，一名邊境巡邏隊員攔下一輛白色日產Altima，部分原因是車輛行駛數據顯示，該駕駛從美墨邊境到洋邊市（Oceanside）約50哩路程，卻耗時六小時。探員在文件中寫道：「自墨西哥跨國際邊境後延遲行程，是違法走私者常見手法。」

這項情報計畫跨越不同政黨執政期，自去年曝光以來受到立法者關注與質疑。加州交通廳發言人表示，州法將公共安全與隱私列為優先。民主黨籍紐森並未回應評論。

法院過去通常支持在公共道路上蒐集車牌資訊的合法性，但對無搜索令即取得其他可能揭露個人行蹤細節的追蹤數據，如GPS或手機定位等則有所限制。部分學者與公民自由倡議者認為，大規模蒐集車牌數據的系統，可能違反美國憲法第四修正案。聯名信指出：「愈來愈多法院承認，監控科技的使用可能違反第四修正案對不合理搜索與扣押保障。利用車牌辨識與預測演算法追蹤個人行蹤，屬引發違憲疑慮的大規模監控行為。」

CBP並未回應評論，但先前曾表示，該機構使用車牌辨識器，是為協助辨識威脅並瓦解犯罪網，其技術「受嚴格、多層次政策框架，及聯邦法律和憲法保障的約束。」EDA則表示，該機構不會公開討論其調查工具與技術。

多個組織日前呼籲加州州長紐森移除部署於南加州的隱藏式車牌辨識器，認為這類辨識器系...
