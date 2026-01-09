我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

180億預算危機難解 加州財政兩頭燒

編譯組／綜合報導
加州州長紐森（左）面臨其任內促成的180億美元預算危機，原因很多，聯邦資金縮減是關鍵之一。圖為紐森與總統川普（左）。(美聯社)
加州州長紐森（左）面臨其任內促成的180億美元預算危機，原因很多，聯邦資金縮減是關鍵之一。圖為紐森與總統川普（左）。(美聯社)

紐約郵報報導，加州州長紐森面臨高達180億美元的預算難題，解方並不輕鬆。根據加州立法分析辦公室報告，在歷經多年財政盈餘後，加州如今陷入嚴峻赤字，且未來數年赤字規模恐擴大至350億美元。報告指出，這一局面源於多年高額支出、聯邦資金縮減，以及整體經濟走弱的交互影響。

紐森8日發表其任內最後一次州情咨文。外界普遍認為，紐森將在演說中展現總統級姿態，同時試圖向財務壓力沉重的加州民眾保證，他將在任期最後一年穩住州政、重整財政。

不過，批評聲浪質疑這樣的承諾是否足夠。聖地牙哥地區的州參議會共和黨領袖瓊斯（Brian Jones）在聲明中指出：「紐森州長的演說，勢必多次強調所謂的政績，但加州人每天看到的，卻是成果不足的現實。」他並直言，紐森的政策，年復一年將就業與投資趕出州外，卻不斷推高工薪家庭的生活成本。

僅在四年前，加州仍坐擁1000億美元的盈餘，主要來自股市熱潮及疫情期間聯邦政府大量資金挹注。然而，隨著經濟情勢急轉直下，高度仰賴富人資本利得稅的州府收入也隨之萎縮。

截至去年9月，加州失業率位居全美之冠，民眾普遍感受到生活壓力，食品、住房與汽油價格居高不下，成為聯邦與州政策交織作用下的結果。

在聯邦層級，川普政府與國會共和黨人推動全面削減支出，涵蓋交通、醫療保健及補充營養援助計畫（SNAP）。本周，川普更以詐欺指控為由，凍結數十億美元的兒童照護與社會服務經費，進一步衝擊加州財政。

州審計長日前發布的報告也加深外界疑慮，指出加州投入約240億美元處理遊民問題，成效卻有限；另有超過300億美元的失業救濟金遭詐領。

近年來，紐森與州立法者持續擴大撥款，不僅增加政府人力，也擴張多項已耗費數十億美元的計畫。州長去年動用儲備金平衡預算。立法機構的共和黨人指控，紐森掩蓋財政問題，並以儲備金支撐不可持續的支出模式。代表佛萊斯諾（Fresno）地區的州眾議員唐吉帕（David Tangipa）直言：「這已是連續第三年預測出現赤字。州長會再度談論如何對抗川普與聯邦政府，但加州人真正想知道的是，他們的生活究竟要如何變得更好，而我不確定能否在州情咨文中聽到答案。」

倡議團體「為加州治理」（Govern for California）的克蘭恩（David Crane）指出，自2019年1月上任以來，紐森將州政府人力規模擴大21%，薪資支出更暴增48%，即便州人口持續下滑、私營部門就業承壓。目前加州約有43.6萬名公務人員，人事成本幾乎占州政府運作支出的一半。

加州 紐森 共和黨

上一則

中半島希爾斯堡豪宅「夏日別墅」 開價8800萬上市

下一則

紐森發布州情咨文：加州是制衡川普力量

延伸閱讀

紐時：羅康納支持富人稅 科技富豪密謀罷免

紐時：羅康納支持富人稅 科技富豪密謀罷免
屋崙市長：去年犯罪率明顯下降 67起凶殺案創近60年最低

屋崙市長：去年犯罪率明顯下降 67起凶殺案創近60年最低
U-Haul年度成長指數：德州淨遷入第一 加州墊底

U-Haul年度成長指數：德州淨遷入第一 加州墊底
加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選

加州共和黨聯邦眾議員 拉馬爾法猝逝 最快5月補選
加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦

加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦
2025灣區10大新聞(上) AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜

2025灣區10大新聞(上) AI成長列榜首 紐森、移民局也上榜

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低