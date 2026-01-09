我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

紐森發布州情咨文：加州是制衡川普力量

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森8日發表其任內最後一次州情咨文，強調加州是制衡川普的力量。（美聯社）
加州州長紐森8日發表其任內最後一次州情咨文，強調加州是制衡川普的力量。（美聯社）

加州州長紐森8日在其任內最後一次州情咨文中表示，加州必須挺身而出，反對共和黨總統川普「對人民價值觀的攻擊」，並將加州比喻為抵禦「混亂聯邦政府」的堡壘，是制衡川普的力量。

美聯社指出，這是紐森多年來首次親自在州府大樓發表州情咨文。紐森8日表示，由於他患有關讀障礙，使得他難以在現場讀稿。他說：「這始終是我需要克服的障礙。」紐森過去使用一些打破常規的方式進行州情咨文，包括在網路上發布預先錄製的演講，以及在全州巡迴演講。

美聯社報導，紐森即將結束加州州長八年任期，這位著眼於2028年總統選舉的民主黨人，8日在最後一次州情咨文中捍衛自己的政績。他強調了在解決遊民、氣候政策、犯罪和醫療護理成本等重大問題上獲得的成果，並表示，即使在華府沒有穩定合作夥伴的情況下，他仍致力解決加州最棘手的問題。

紐森說：「恕我直言，聯邦政府已不是我們過去認識的聯邦政府，他們現在為了維護權貴利益，不惜犧牲弱勢群體利益。」他指責川普政府，依靠恐懼統治國家，並批評川普的「混亂鬧劇」，包括將國民兵部署到民主黨執政的城市、削減糧食援助和醫療科學研究經費等。

紐森表示，加州在捍衛自身政策免受聯邦政府越權干預方面，應成為全國典範。他指出，加州已經就多項問題向川普政府提起超過50次訴訟。

美聯社表示，一直以來，紐森會利用州情咨文來宣傳加州的經濟成長和科技創新，並藉此機會回應外界對加州高昂生活成本和擁有美國最多遊民人口的批評。

紐森在此次州情咨文中強調了加州多項政策的進展，包括遊民人口減少9%，以及洛杉磯大火後的清理工作和為受災戶提供房貸援助。他並敦促議會加快災區重建速度，也向8日到場出席其州情咨文的受災戶致意。

此外，紐森還呼籲制止大型企業投資者大量收購可負擔住房。他認為，這種作法將使租金大幅上漲，使許多家庭無法擁有房屋。

在遏止犯罪方面，紐森指出，州政府於2023年向執法單位撥款2億6700萬美元，用於打擊零售和財產犯罪、屋崙和舊金山的兇殺率下降、以及派遣公路巡警在多個城市展開犯罪防制工作。

紐森 加州 川普

上一則

180億預算危機難解 加州財政兩頭燒

下一則

專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪

延伸閱讀

川普擬建第2層白宮柱廊 方能與新宴會廳高度對稱

川普擬建第2層白宮柱廊 方能與新宴會廳高度對稱
川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少

川普關稅若被判違法 貝森特：有其他法律可用 關稅收入不會少
川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元

川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元
川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」
川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興

川普談台灣：中國對台灣怎麼做取決於習 但我會不高興

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低