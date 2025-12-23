15人爭1單位 東洛縣租屋市場激烈

東洛縣租屋市場競爭激烈。(本報檔案照)

KTLA 5電視台報導，2025年在洛縣 找房子並不容易，對東洛杉磯縣（Eastern LA County）租屋族群來說，情況更是格外嚴峻。租屋平台RentCafe日前公布年終租屋競爭力報告指出，東洛縣去年被評選為全美第23競爭最激烈租屋市場，主因是需求高漲但供給有限。

這份報告依據五項因素進行評比並計算分數，包括公寓空置天數、出租率、每個單位潛在租客 競爭人數、租客續約比例，及近期完工的新建公寓占比等。

報告指出，東洛縣競爭力指數78.5，續租率67%。每釋出一個租屋單位，平均吸引最多15名申請者，僅次於排名榜首邁阿密（Miami）的19人。當地入住率高達95.9%，新建單位占比僅0.2%。該地區平均租屋空置天數，今年略降至41天，低於2024年的42天。

加州矽谷（Silicon Valley）排名第14，競爭力指數80.3，租屋平均空置天數36天，入住率95.6%，每個單位平均潛在租客數14人，續租率57.1%，新建案佔比0.88%。

佛羅里達州邁阿密競爭力指數92.2，公寓入住率96.5%，每個單位潛在租客數19人，續租率71.8%，新建案占比1.18%。伊利諾州芝加哥（Chicago）緊追其後，競爭力指數89，公寓入住率95.4%，每個單位潛在租客數16人，新建案占比0.33%。第三名芝加哥郊區（Suburban Chicago），競爭力指數88.4，公寓入住率95.6%，公寓平均空置率34天，新建案占比0.18%。

其他租屋激烈上榜城市，還包括紐約州曼哈頓（Manhattan）、明尼蘇達州威斯康辛雙城郊區（Suburban Twin Cities）、紐約布魯克林（Brooklyn）、賓州 費城教區（Suburban Philadelphia）、佛羅里達州奧蘭多（Orlando）、密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）、賓州匹茲堡（Pittsburgh）等。