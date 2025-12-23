我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

15人爭1單位 東洛縣租屋市場激烈

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東洛縣租屋市場競爭激烈。(本報檔案照)
東洛縣租屋市場競爭激烈。(本報檔案照)

KTLA 5電視台報導，2025年在洛縣找房子並不容易，對東洛杉磯縣（Eastern LA County）租屋族群來說，情況更是格外嚴峻。租屋平台RentCafe日前公布年終租屋競爭力報告指出，東洛縣去年被評選為全美第23競爭最激烈租屋市場，主因是需求高漲但供給有限。

這份報告依據五項因素進行評比並計算分數，包括公寓空置天數、出租率、每個單位潛在租客競爭人數、租客續約比例，及近期完工的新建公寓占比等。

報告指出，東洛縣競爭力指數78.5，續租率67%。每釋出一個租屋單位，平均吸引最多15名申請者，僅次於排名榜首邁阿密（Miami）的19人。當地入住率高達95.9%，新建單位占比僅0.2%。該地區平均租屋空置天數，今年略降至41天，低於2024年的42天。

加州矽谷（Silicon Valley）排名第14，競爭力指數80.3，租屋平均空置天數36天，入住率95.6%，每個單位平均潛在租客數14人，續租率57.1%，新建案佔比0.88%。

佛羅里達州邁阿密競爭力指數92.2，公寓入住率96.5%，每個單位潛在租客數19人，續租率71.8%，新建案占比1.18%。伊利諾州芝加哥（Chicago）緊追其後，競爭力指數89，公寓入住率95.4%，每個單位潛在租客數16人，新建案占比0.33%。第三名芝加哥郊區（Suburban Chicago），競爭力指數88.4，公寓入住率95.6%，公寓平均空置率34天，新建案占比0.18%。

其他租屋激烈上榜城市，還包括紐約州曼哈頓（Manhattan）、明尼蘇達州威斯康辛雙城郊區（Suburban Twin Cities）、紐約布魯克林（Brooklyn）、賓州費城教區（Suburban Philadelphia）、佛羅里達州奧蘭多（Orlando）、密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）、賓州匹茲堡（Pittsburgh）等。

租客 洛縣 賓州

上一則

想增加退休收入？ 這7項社安福利策略常被忽略

下一則

華女棄高薪科技業 成走扁帶運動網紅

延伸閱讀

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性
芝房市11月降溫 中價跌至35萬

芝房市11月降溫 中價跌至35萬
美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會

美俄邁阿密會談「具建設性」 克宮：烏歐修改美版方案未增進和平機會
澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判

澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判
年底出行高峰 芝加哥2大機場迎480萬旅客

年底出行高峰 芝加哥2大機場迎480萬旅客

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者