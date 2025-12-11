我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

手機帳單最好定期檢視 4警訊提醒悄悄變貴了

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
若希望降低每月手機費，專家建議定期檢視自己的使用習慣、帳單內容與是否符合折扣資格，同時多比較市場上的選擇。（示意圖取自Pexels）
若希望降低每月手機費，專家建議定期檢視自己的使用習慣、帳單內容與是否符合折扣資格，同時多比較市場上的選擇。（示意圖取自Pexels）

在現實生活中，電信業者往往不會主動提醒用戶如何省錢，因此每月帳單是否合理，需要消費者自己檢視。若沒有留意，很可能在不知不覺間多付不必要的費用。根據理財網站GOBankingRates的報導，以下是四項常見警訊，顯示你的手機資費方案可能過於昂貴。

首先，許多人長時間沿用同一資費方案，卻沒有檢視自己的實際使用量。例如，明明大部分時間都連著無線網（Wi-Fi），卻仍持續付費購買不限流量方案，代表所買的功能與真正的需求並不匹配。調整至較小流量規格，往往就能有效降低每月支出。

另一個讓帳單「默默變貴」的原因，是電信商常加收的行政或成本回收費。這些費用看似不高，但累積起來會使家庭方案的整體支出明顯增加。以AT&T、Verizon等大型電信商為例，行政和成本回收費並非政府稅金，而是業者自行設定；而Visible等小型業者則將稅金與費用直接納入方案價格中，帳單較透明，也更容易掌握實際支出。消費者可比較方案標示的月費與帳單總額之間的差距，便能看出是否有被額外收費。

不少業者也提供各種折扣，例如自動扣款、無紙化帳單，或是針對學生、教師與特定職業身分的優惠。若從未向電信商確認自己是否符合折扣資格，等於錯過了減少費用的機會。

最後，若從未比較其他業者的方案，也可能因此錯失節省開銷的可能性。近年不少小型電信商（MVNO）推出遠低於大型電信商的月費方案，甚至不限流量的價格也相當具有競爭力。以使用Verizon網路的Visible為例，其資費顯示小型業者確實能提供更低廉的選擇。不過，改用MVNO也有取捨，包括手機選項較少、額外優惠較少，且尖峰時段可能遇到網速下降情況。

若希望降低每月手機費，專家建議定期檢視自己的使用習慣、帳單內容與是否符合折扣資格，同時多比較市場上的選擇。

AT&T

上一則

谷歌7億元和解金 逾1億符合資格用戶別錯過

延伸閱讀

手機帳單悄悄變貴？4警訊要當心

手機帳單悄悄變貴？4警訊要當心
Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理
華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單
澤倫斯基：近期將向美提交20點方案 本周可能有消息

澤倫斯基：近期將向美提交20點方案 本周可能有消息
濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲

濱崎步澳門演唱會也吹了 研擬1方案補償粉絲
南韓電子簽不改「中國（台灣）」 賴：盼韓尊重台人意志

南韓電子簽不改「中國（台灣）」 賴：盼韓尊重台人意志

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺