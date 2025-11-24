華人摸黑出門 輾轉2班公車、排隊5小時 為領「救命」食物

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
階進慈善基金會每年感恩節發放免費食物，（記者邵敏／攝影）
洛杉磯華人區羅斯密社區中心23日一早，天還沒亮，人們就已經排起長龍，等待感恩節免費食物發放。上午7時多，隊伍已有五、六百人，大多為華人長者。

（視頻來源：記者邵敏）

60多歲的左阿姨家住蒙特利公園市，開車到羅斯密社區中心十幾分鐘，但對她來說，這段路很遠，因為沒車。淩晨4時，左阿姨起床、輾轉兩趟公車，一小時後趕到目的地。她推著小車，先去一家食物銀行排隊領取免費食物，再推車來到這裡，已是上午十時。

幾位華人長者與左阿姨同行，相約從附近城市來此，一起排隊領食物。「對沒有收入的窮人來說，這些食物可以救命，幫助很大。」來自巴沙迪那的梁奶奶說，幾天前糧食券已經恢復發放，現在又有免費食物領，可以過一個不用擔心的感恩節。她們排在隊伍最後，前面還有幾百人等待食物發放。

隊伍繞過社區中心大停車場，一直排到另一個街區。（記者邵敏／攝影）
人們有備而來，坐在推車上等待。（記者邵敏／攝影）
排長龍的隊伍繞過社區中心大停車場，一直到另一個街區。人群中長者居多，華人為主，也有其他族裔面孔。老人、小孩帶小板凳坐著休息，隊伍往前，小板凳也跟著往前挪幾步；有人坐在食物袋上，有人乾脆坐地上等；也有身障人士在朋友陪伴下，來到現場領取食物。

階進慈善基金會和法印寺，是此次活動主辦方。這家起步不到十年的基金會，每年感恩節都會送出上千份免費食物。基金會創始人葉品毅（Kevin Yip）奔波在現場，他需要統籌各環節，還要面對一些特殊家庭向他敘述現實生活的困境，希望得到額外幫助。

發放的免費食物豐富。（記者邵敏／攝影）
社區中心桌上擺滿食物袋，義工已連續忙碌多天。（記者邵敏／攝影）
活動規定每個家庭限領一份食物，但有人向葉品毅哭訴，想多拿一份。「他們確實很困難，沒有身分、收入，害怕申請政府補助。有孤寡身障者，也有撫養多個孩子的母親。」葉品毅於心不忍，多給這些家庭一袋，眼看準備的食物不夠，又趕緊讓義工去超市採購，補充不足，他希望每個普通的家庭，都能開心過一個感恩節。

義工說，今年領取免費食物的人，比往年多，可能與社會大環境有關，也可能是更多人知道領取食物的渠道。社區中心的大房間，桌上擺滿食物袋，幾十名義工已連續忙碌多天，直到活動前一晚，他們還在搬運、裝袋。義工中有很多年輕面孔，他們是來自醫學院的大學生，參加基金會義診，也幫助發放免費食物。「從校園出來，接觸現實生活中的困難家庭，對他們將來從醫會有幫助。」葉品毅很感謝這些義工，他說沒有這些年輕人的熱情參與，就不會有今天的活動。

當天正式發放時間從上午10時開始，食物袋中有米、面、罐頭食物，還有食用油、雞蛋、水果等。洛杉磯下了一周的雨，這在當地並不多見，23日這天久違的陽光格外溫暖，照著社區中心的停車場。一位頭髮花白的華人老先生，等了四、五個小時拿到食物，開心地把袋子裝進汽車後備箱，「我們老兩口省著吃，這些東西可以吃一個月。」

一位坐在輪椅上的女士，打開食物袋告訴記者，「今天有免費雞蛋發，我家還有洋蔥，今晚做洋蔥拌飯，女兒喜歡吃。」還有很多仍在隊伍中等待的人，擔心自己會領不到食物。

活動當天，還有免費疫苗接種。（記者邵敏／攝影）
義工幫助人們登記資料，領取食物。（記者邵敏／攝影）
很多年輕的義工，是來自醫學院的大學生。（記者邵敏／攝影）
義工幫助人們登記，領取免費食物。（記者邵敏／攝影）
有些人坐在路邊等待。（記者邵敏／攝影）
幾位華人老阿姨一早帶食物推車出門。（記者邵敏／攝影）
華人 感恩節 洛杉磯

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

