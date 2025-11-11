我的頻道

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

全美航班混亂 南加華人行程險泡湯

記者劉子為／洛杉磯報導
文小姐的航班先通知被取消，後改說「延誤」。一些旅客得知取消後立馬離開了，還有一些在候機廳焦灼等待。（受訪者提供）
美國政府關門導致全國航空系統陷入混亂，洛杉磯國際機場（LAX）航班延誤與取消情況持續增加，不少旅客行程受到影響。有華人旅客表示，原本精心規畫的行程因航班變動而差點泡湯。

根據航班追蹤網站FlightAware截至11月10日上午10時20分的最新數據，LAX當日共出現157班航班延誤、63班航班取消。這項統計不僅包括自LAX起飛的航班，也涵蓋飛往LAX的入境航班，顯示受影響範圍橫跨全美主要城市。

據悉，航班異常的主因是美國政府關門，導致空中交通管制員雖仍在上班，卻未獲薪資，全國各地因此出現人力短缺，航空運作受到嚴重衝擊。

居住在蒙特利公園市的文小姐便是受影響的其中一人。她表示，因11月7日需前往北加州奧克蘭（Oakland）參加一場工作會議，在訂票前幾日，主辦方特地提醒她：「最近政府關門，很多航班被取消，盡量不要從小機場起飛。」於是她放棄了原本更方便的布班克（Burbank）機場，改從航班較多的LAX出發，並選擇飛往舊金山而非奧克蘭，希望以此降低臨時取消的風險。

為保險起見，文小姐特意訂了早上6時起飛的達美航空航班。她凌晨四點多便抵達機場，在登機口還遇見多位要參加同一會議的旅客。「大家都起得特別早，有人凌晨兩點就出發，怕遇上延誤或取消。」

然而，在順利登機後，飛機卻未在預定時間起飛。約6時10分，機組人員廣播表示需檢查設備並重新啟動電力系統。經過近一個小時的等待與多次通知後，航班最終宣布取消。

「當時真的很慌，我必須中午前趕到奧克蘭。」文小姐立刻上網改簽，但能改到的最早抵達舊金山的航班已是晚上8時。她只好暫時改成下午3時多飛聖荷西（San Jose）的航班。根據文小姐的觀察，一些旅客得知取消後立馬離開了，還有一些在候機廳等待並尋找新方案。

文小姐說，就在她準備離開候機廳時，有同行旅客發現原本顯示「取消」的航班狀態又變成「延誤」。文小姐趕緊重新改回該班機，最終於延誤至8時55分順利起飛。雖然行程一波三折，但她仍及時趕上會議。

根據洛杉磯時報報導，專家建議旅客在此期間應盡量預訂直飛航班，以減少轉機帶來的變數；同時避免搭乘使用小型飛機的航線，因這類航班最容易被取消。另有專家提醒，早晨出發的班機通常較安全，因機組人員已在機場待命，不易受前段航班延誤牽連。

文小姐在飛機上等待一小時後，航班被通知取消。（受訪者提供）
