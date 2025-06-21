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螞蟻大軍提早入侵 一窩端有妙招

記者劉子為╱蒙特利公園報導
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對比多種除蟻產品，劉女士覺得目前為止凝膠最好用，但還要等待時間檢驗。（受訪者提供）
對比多種除蟻產品，劉女士覺得目前為止凝膠最好用，但還要等待時間檢驗。（受訪者提供）

加州尚未全面進入盛夏，不少居民已提早面臨居家蟲害問題。從螞蟻到老鼠，再到蟑螂，各類害蟲紛紛現身住宅與辦公場所，擾人生活。有居民展開一連串清潔與滅蟲行動，部分社區則依賴定期的專業消殺作業因應。

居住在蒙特利公園市的劉女士指出，往年大約7、8月才會看到螞蟻，今年5月底，廚房的櫥櫃邊就發現有螞蟻活動。後來螞蟻也出現在洗手間，甚至某天在臥室也見到，讓她相當不安。劉女士住在靠近花園的ADU（附屬住宅單元），她認為周圍土壤與植物環境，可能利於螞蟻繁殖與活動。「數量雖然不多，但在很多不同地方出現，找不到源頭，不知如何是好。」劉女士指出，為省錢，她決定自行除蟻，初期曾購買市售殺蟲噴霧，每次都只能局部消滅，無法根除。後來改用需要放置三個月的誘餌，但效果目前尚未知曉。

劉女士的房東提供了從家得寶（Home Depot）購買的液態藥劑，殺傷力較強，但仍無法防止螞蟻從新處出現。最後，她透過網路查詢後，改用凝膠誘餌，「這種凝膠會吸引螞蟻吃進去，並帶回巢穴，讓整窩都中毒，這樣據說比較徹底。」她表示，使用後第一晚看到大量螞蟻圍在凝膠處覓食，第二、第三晚螞蟻數量明顯減少。不過她也坦言，尚未進入盛夏，不確定7、8月是否會再爆發。

經此一役，劉女士也對家中食物進行徹底清理，特別是甜味物品的處理更為謹慎。她發現螞蟻最初聚集處，是一瓶喝完未即時丟棄的冰酒瓶，瓶內殘留甜味可能是螞蟻的誘因。

住在洛杉磯市西區的Emma則分享，她所在的住宅區有定期聘請專業殺蟲公司進行戶外藥劑施灑，包括圍繞建築四周與門縫等處。她認為效果良好，因為多年來幾乎未在家中發現螞蟻。不過，她也指出，專業用藥的藥性較強，殺蟲公司曾建議居民三日內不要讓寵物進入院子，以防中毒。Emma也提醒，寵物乾糧若長期放在戶外，容易吸引螞蟻或其他蟲類，應格外小心餵食管理。

除螞蟻，老鼠問題亦困擾部分居民和上班族。在蒙特利公園市上班的蘇先生負責公司內部防鼠工作，他回憶過去曾請滅鼠公司協助，每抓一隻老鼠花費高達200至300美元，費用較高昂。後來改為使用在亞馬遜購買的強力膠板，放置廚房飲水機後方、冰箱旁與一樓牆邊等鼠類常出沒處，並在膠板上放花生醬當誘餌，目前捕鼠效果很好。蘇先生指出，購買24個膠板只需30多美元，在除老鼠上為公司省不少錢。

根據蘇先生觀察，老鼠出沒不受季節影響，「一年四季都有，有時冬天甚至也會出現，沒什麼規律」。據他統計，公司平均每月會抓到數隻老鼠，且主要集中在一樓與二樓，尤以員工就餐地方居多。

對常見的蟑螂問題，蘇先生也分享經驗，他從日本進口專門滅蟑的毒餌盒，「蟑螂吃下後不會馬上死，而是回到藏身處，再被其他蟑螂吃掉，達到連鎖毒殺效果。」雖然無法完全確認效用，但他認為比單一噴殺的方式，更有機會清除整窩。

蘇先生使用在亞馬遜上自購的強力膠板和誘餌捕捉老鼠，效果好且性價比高。（受訪者提供...
蘇先生使用在亞馬遜上自購的強力膠板和誘餌捕捉老鼠，效果好且性價比高。（受訪者提供）
儘管南加州尚未全面進入盛夏，不少居民卻已提早面臨螞蟻入侵問題，並使用各種手段除蟻...
儘管南加州尚未全面進入盛夏，不少居民卻已提早面臨螞蟻入侵問題，並使用各種手段除蟻。（受訪者提供）

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