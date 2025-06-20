「全白車不是ICE」移民執法致南加杯弓蛇影 警局急澄清

聖伯納汀諾縣警局指，其全白車外出值勤時，被民眾誤以為是ICE執法車，成為後者攻擊目標。（取自聖伯納汀諾縣警局X）

移民暨海關執法局（ICE ）近期在南加頻頻執法，導致社區杯弓蛇影，發生多起誤認地方警局的白色無標識車為ICE車輛事件，甚至影響警局的其他工作。聖伯納汀諾縣警局及芳塔那市警局19日均發聲，強調地方警局不參與移民執法，並呼籲民眾勿因誤解，影響警方執勤安全。

聖伯納汀諾縣警局在社群媒體X發文：「全白色車輛，並非ICE。」該局透露，近期有兩起警員駕駛無標誌白色車執行公務時，被誤認是ICE執法，成為民眾攻擊目標。其中一起，甚至被逼離道路。警局說明，無標誌車輛顏色多樣、車款不同，是用於地方警局任務，不是移民執法，請民眾不要誤會，影響警局的保障社區安全的工作。

聖伯納汀諾縣警局局長Shannon Dicus發表聲明強調，地方警局不參與移民執法，並保證「其首要任務，是保護所有社區成員，不論移民身分為何。」

芳塔那市警局局長Michael Dorsey 19日致信社區，指部分社群媒體錯誤指認地方警員為聯邦移民執法人員，已造成該市警員與居民間不必要的衝突。他強調，根據加州 法律，警察保護與服務所有社區成員，不論其移民身分。他說：「任何移民身分的人，向警方報案、尋求協助或配合調查都不需要害怕，移民身分與地方警局的執法無關。」

他並表示，公共安全只有在所有居民都感到安全且受尊重時，才會更有保障。信任是有效執法的關鍵，警方每天都努力維護這份信任。同時呼籲民眾讓警員不受干擾履行職責，以免誤會危及警員及相關人員安全。