欠卡債恐傷信用紀錄 還會衍生利息

第一次信用卡逾期不付產生的滯納金（Late Fee )，銀行不是必須豁免。(示意圖，取自Unsplash@Jim Chen)

第一次逾期，一定能豁免滯納金？實則未必。逾期不付，不僅有滯納金，且還會產生利息，甚至影響信用分數。

很多人常識裡，覺得自己信用好，第一次忘記付款，和銀行申請豁免滯納金，肯定獲批准。實際並不是這樣，有華人 不僅被收滯納金，還影響信用分數；該華人在某服裝品牌申請信用卡，之前都是購物後當月付清，但有一次忘記有消費，結果不光產生滯納金，還上了信用紀錄，讓她信用分數受損。她最終選擇關卡，不碰這類品牌商家的信用卡，因為感覺其容錯率，沒有大銀行高。

另一名華人徐女士，今年5月回中國，因為時差，她計算還款時間不太準確，還款到帳時已是截止日的第二天。她找客服兩次申請豁免滯納金與利息都失敗，理由客服遞交後，系統無法通過。她大約只逾期半天，不只本月被收滯納金和利息，下個月又被收另一筆利息，打電話找客服也沒用，說帳單計算方法就是這樣，要收至少兩個月利息。

餐廳業者鹿強也有類似經歷，他表示，如果信用卡一直按時還款，偶然一次逾期，可致電客服要求豁免，但能否申請成功，要碰運氣。他的經驗是，大部分信用卡公司是會豁免，但多次逾期，就很難說。他建議不要等還款日的最後時刻付款，他有幾次或是支票還在路上，或是雖然按時網上支付，但到帳晚一天。鹿強的公司信用卡，每月幾萬美元帳單，計算逾期付款的利息，是將債務金額乘以逾期付款天數，再乘以逾期付款當天的每日逾期付款利率 ，這樣光是利息，要好幾百美元，因此他才會和客服申請豁免。如果是幾十元滯納金，可能就避免麻煩直接交了。

為何不設置自動還款？鹿強說，公司信用卡有時幾十元小額支出很容易被忽略，他都是檢查完金額，確認無誤再付；如果設置自動支付，就會懶得核對，被詐欺盜刷也不會察覺。