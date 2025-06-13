律師：吃「霸王餐」涉盜竊、詐欺罪 將留案底
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最近南加華人區餐廳接連有店家遭遇客人吃霸王餐，甚至霸王酒席的狀況，華人律師鄧彼得表示，去餐廳吃飯，當餐廳履行合約上菜完成後，客人如強詞奪理不付錢，屬於盜竊和詐欺，這是刑事犯罪，店家可報警讓警方到地區檢察官辦公室立案，雖屬輕罪但是留案底。
鄧彼得表示，針對華人餐廳遭遇吃霸王酒席，最後小額法庭判其勝訴的案件，他建議店家拿到法庭裁決後，做一個執行令，拿執行令和洛縣警察一起到其銀行帳戶或工作單位直接扣除所欠金額。不過該客人的銀行帳號需要餐廳提供給警方，最好有其社安號碼，之後讓警察到其銀行帳戶強行扣除，或拿著法庭執行令，去其公司從對方薪水裡扣除。還有一種方法是告到加州車管局（DMV），將其駕照吊銷，或扣押其車子，讓其無法開車。
他說，法律的存在就是保護正義一方，也可把這個人的信息報告給三大信用公司，讓其信用受損，該客人行為已違反合約精神，餐廳履行義務，把菜上全，但是客人沒有履行其職責，找各種理由，這種行為很惡劣。
鄧彼得說，餐廳要保留所有證據，如監控錄影、證人、菜單和收據，甚至這個客人汽車牌照和型號等，這些都是很必要的證據。如果是菜品沒有達到客人標準，比如菜或菜量和菜單描述不符，產生爭執就是民事糾紛；但是，如果客人不付錢的理由是強詞奪理，那就是詐欺盜竊，屬於刑事犯罪。餐廳可向當地警察局報告，警察會到加州地區檢察官立案，該罪名雖然是一個輕罪，但會留有案底，也許未來會影響其留在美國的合法身分。
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