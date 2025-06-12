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涉阻ICE執法 懷孕美國公民被反綁帶走

洛杉磯訊
一名懷孕九個月的美國公民近日在霍桑市遭ICE逮捕，目前已被釋放。示意圖。(美聯社)
一名懷孕九個月的美國公民近日在霍桑市遭ICE逮捕，目前已被釋放。示意圖。(美聯社)

一名懷孕九個月的美國公民日前在洛杉磯縣霍桑市（Hawthorne）被美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，引發廣泛關注與爭議。

綜合西語媒體Telemundo 52、Newsweek等媒體報導，6月8日，28歲的卡莉（Cary López Alvarado）在預產期前一周被ICE探員逮捕。她在接受採訪時表示，「他們從兩邊抓住我，我趕緊彎下身保護肚子，因為我怕他們會傷到我。」事發時，卡莉與同為美國公民的表弟Alberto Sandoval打開大樓私人停車場大門，讓她的伴侶與另一名同事駛入，他們當時正在該處進行建築維修工作。卡莉表示，她與表弟認為探員若要進入工作場所，應該出示搜查令。她說，「他們把我們團團圍住。」

卡莉表示，探員後來告知她，該處停車場不屬於私人財產，隨即逮捕了她、她的伴侶、表弟與另一名工人。卡莉告訴探員，自己的預產期是6月17日，但對方卻回應，「好，那你的孩子會在這裡出生，不過你是墨西哥人，對吧？」卡莉當場否認，強調自己是美國公民。

鄰居拍攝的影片顯示，挺著大肚子的卡莉雙手被反綁，遭聯邦探員帶離現場。事件引發現場目擊者不滿，影片中能聽到旁觀民眾高喊「放了她！」、「她懷孕了！」抗議ICE行動。

國土安全部助理部長麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）向Newsweek說明，卡莉之所以被捕，是因為她涉嫌妨礙聯邦執法人員執行逮捕行動，阻擋他們靠近一輛載有兩名非法居留瓜地馬拉籍人士的車輛，其中一人為她的伴侶。

卡莉事後表示，在被釋放後返家，並未收到任何拘留文件。當晚她開始出現劇烈腹痛，被送往醫院，目前醫生正密切監控她與胎兒的狀況。

國土安全部指出，逮捕過程中有探員遭攻擊，另有一人因推擠探員而被捕。麥克拉夫林表示，「任何妨礙或攻擊執法人員的人，無論是否為美國公民，都將面臨包括逮捕在內的後果。」她補充，目前ICE執法人員面臨的攻擊案件已激增413%，並稱「針對聯邦執法人員的攻擊行為令人髮指」。

ICE行動發生當周，正值洛杉磯一連串大規模移民突襲與抗議行動爆發之際。此類突襲為川普政府移民政策的一部分，該政府將加強執法、驅逐非法移民與關閉庇護制度列為首要任務，聲稱回應選民對移民問題的長期擔憂。

非法移民 ICE 美國公民

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