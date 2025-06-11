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走私軍火至北韓 無證華男認罪

洛杉磯訊
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溫勝華走私至北韓的部分武器和裝置。（美國司法部）
溫勝華走私至北韓的部分武器和裝置。（美國司法部）

南加州安大略（Ontario）42歲非法移民溫勝華（Shenghua Wen，音譯）近日對走私軍火、武器至北韓（朝鮮）認罪。他將這些武器藏匿在貨櫃中，從長堤港運出。他甚至花錢買下一整個武器公司，用於走私軍火。他受北韓政府指使，並收到其200萬美元的報酬。

根據美國司法部，溫勝華對合謀違反國際緊急經濟力量法案（IEEPA）指控，以及充當國外政府非法特工指控認罪。他自2024年12月就被逮捕，關押在聯邦監獄。

根據他的認罪協議，溫勝華是中國公民，他在2012年持學生簽證到美國，並在2013年12月學生簽證失效後，非法滯留美國至今。在他進入美國前，溫勝華在位於中國的北韓領事館與北韓政府官員見面，受其指使，獲取美國物品。

2022年，兩名北韓政府官員通過線上信息平台聯繫溫勝華，指示他購買、走私武器及其他商品包括敏感技術，從美國運至中國再轉運北韓。

2023年，在北韓政府官員命令下，溫勝華從長堤港運送至少三箱武器至北韓。為掩蓋其非法走私武器至北韓，他在運單上填寫假信息。2023年5月，溫勝華在北韓聯絡人的資金協助下，購買了休士頓一家武器公司，他在德州購買很多武器，並帶到加州，2024年1月從長堤港運至香港，再運至北韓南浦市。2024年9月，在北韓官員的指示下，溫勝華再次購買約6萬卷9毫米子彈，試圖運至北韓。溫勝華還取得敏感技術，包括化學威脅確認裝置、手持寬貸接收器，可以感知已知、未知、非法、擾亂性信號。

溫勝華還取得或試圖取得民用飛機引擎以及熱成像系統，這些可以組成無人機，直升機或其他飛行裝置，也可以用於偵查，鎖定目標。溫勝華從北韓政府獲取200萬美元報酬。

溫勝華對上述指控供認不諱，美國聯邦地方法官Stephen V. Wilson將於8月18日對其進行判刑聽證。溫勝華最高面臨30年監禁。

北韓 學生簽證 長堤

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