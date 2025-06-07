我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

馬斯克神祕私校 「夢幻」顛覆傳統

記者趙健╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）

經常挑戰常規的特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)對教育也有獨到見解。為了讓子女接受符合自己理念的教育，他專門在SpaceX內部創辦了一所「私房學校」。如今他的孩子已從該校畢業，但這所實驗性學校仍繼續運作，並向全球招生，吸引包括莫多克、希爾頓等名門世家的下一代就讀。

來自爾灣的華人學生Jack Huang是其中一員，11歲進入融入馬斯克教育理念的學校Astra Nova。這裡沒有傳統課表、沒有年級限制，不強調標準化考試，而是聚焦在解決問題、數據分析與創造性思維，每門課都反映出最新的科學話題與社會現象。

Astra Nova的師資陣容可謂「夢幻」，許多課程都由來自NASA、麻省理工學院（MIT）、Google等領域的現任研究人員與科學家授課，將真實世界的研究與案例引入課堂。Jack的母親Joanne表示，老師們會分享他們正在研究的AI模型或太空計畫，會與孩子討論最前沿的科技，讓孩子的認知能力與世界同步接軌。

Joanne曾透過LinkedIn搜索老師們的背景，發現他們幾乎都有博士學位，且都有本業身分。「首先是某個領域的專家，其次才來任教；學校也經常請大學教授、領域專家來開講座。這與一般學校安排師資的邏輯完全不同。」

「這裡不教授最基礎的概念，教的都是最新最前沿的技術和發現，像AI、VR、駭客技術……，」Joanne說，很多學校還在教Excel，這裡已經教孩子怎麼看數據、選股票，還有NASA望遠鏡實作課，孩子們能自己探索星球。「前兩年，有一個學生還發現了新行星，用自己的名字來命名。」

她補充，教學內容不僅融合最新科技，也強調邏輯、倫理與實作能力。例如，學生要模擬製藥公司在倫理壓力下如何做決策，或針對未來城市交通提出解決方案等。但同時也會有像Ethical Hacking這樣的課程，讓孩子知道什麼行為是合法或非法的。

雖是備受矚目的頂尖私校，但Astra Nova每年約3萬7000美元的學費並不算非常貴，並提供財務補助申請。Astra Nova的招生不看分數、不考試，錄取過程更像一場腦力挑戰，每年僅招收幾十位學生。Joanne回憶面試時，學校問的是：「你覺得Elon Musk應不應該被炒魷魚？」或是讓孩子們將名畫藝術品分配到不同機場，從中觀察思考方式與邏輯分析。

Jack從小熱衷機器人與工程，自主設計過多個機器人並獲VEX世界機器人錦標賽冠軍。在轉入Astra Nova後，他找到高效的學習節奏。Jack表示，他最喜歡的課是統計與數據分析，「不只是算數字，而是分析各行業資料，像是球隊戰績、能源效率，學會怎麼用數據做決策。」

Jack坦言，雖然學習內容充實，但同學間較少有面對面的交流機會，日常討論以學習為主。Astra Nova目前是一所全線上授課的學校，一年僅有幾次露營和線下聚會。

雖然以網路課程為主，但也有動手實驗。Joanne分享，有一年生物課，老師寄來了泡在福馬林中的心臟、大腦樣本，孩子們就跟著老師直播動手做解剖實驗......化學課也會寄來試管、藥劑等器材，跟著老師一起做。

目前Jack已完成初中課程，已決定去全美資優高中Davidson Academy求學。Joanne說，最終還是要回到傳統高中的體系，目前還沒有像Astra Nova這樣的實驗性高中，比較接近的是Stanford Online，但還是希望他能有線下學習的經驗。「Jack在11歲時就通過加州高中畢業考，按理12歲起就能上大學。但我不想製造13歲上大學的少年天才，還是希望他在童年多待一會。」

Jack與隊友們討論競作品。（受訪者提供）
Jack與隊友們討論競作品。（受訪者提供）
Jack平日通過參加課外活動和競賽項目與同齡人線下交流。（受訪者提供）
Jack平日通過參加課外活動和競賽項目與同齡人線下交流。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）
Astra Nova的線下露營活動。（受訪者提供）
Jack製作機器人。（受訪者提供）
Jack製作機器人。（受訪者提供）

馬斯克 NASA AI

上一則

線上英語授課 上學就像遊戲玩不膩

下一則

還原車禍現場保障權益 專家：行車記錄器不可少

延伸閱讀

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學
克魯曼評川馬反目：兩人是腐敗具像化 馬斯克令人作嘔

克魯曼評川馬反目：兩人是腐敗具像化 馬斯克令人作嘔
馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護

馬斯克分手川普後 歐盟歡迎前來、俄議員稱可政治庇護
從稱兄道弟到變仇敵 川普馬斯克關係到底是如何炸鍋？

從稱兄道弟到變仇敵 川普馬斯克關係到底是如何炸鍋？
紐時：俄羅斯密切關注川普與馬斯克關係生變

紐時：俄羅斯密切關注川普與馬斯克關係生變

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19
南加州知名義式連鎖餐廳近日遭ICE突擊搜查，至少兩名員工被帶走，七家分店全數暫時關閉。（美聯社）

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

2025-06-02 18:33

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學