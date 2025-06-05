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ICE拘捕學童 獨自關押惹議

托倫斯訊
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托倫斯小學四年級學生萊拉（Martir Garcia Lara）被ICE拘押。（托倫斯小學）
托倫斯小學四年級學生萊拉（Martir Garcia Lara）被ICE拘押。（托倫斯小學）

近日，南加州一名小學四年級生被移民暨海關執法局（ICE）拘押，引發學校和社區人士的憂慮。

根據KTLA5電視台，被逮捕的萊拉（Martir Garcia Lara）是托倫斯小學（Torrance Elementary School）的學生。5月29日，他與父親在德州休士頓出席移民聽證會。目前兩人仍被ICE拘押，分別關在不同地點。

學校家長教師聯合會（PTA）主席Jasmin King說，「他孤身一人，不能返家。」托倫斯小學的老師們聯絡了Jasmin King和其他家長教師聯合會成員，想方設法爭取小男孩和他的父親獲釋，返回南加州。

Jasmin King說，「我還沒有得到任何消息顯示他們為何被捕。我們唯一知道的是四年級的萊拉隻身一人，沒有父母，被關在一個他不認識的地方，我們能想像得到他的感受。」

Jasmin King表示，這名男孩自一年級就在托倫斯小學上學。家長教師聯合會的成員目前已聯絡聯邦、加州及地方領導干涉此事，並尋求其他家長和社區成員幫忙。Jasmin King說，她與其他家長教師聯合會成員，準備透過法律途徑幫助萊拉和他的父親。

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