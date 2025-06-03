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華人區槍案 亞裔男參加喬遷派對停車遭槍殺

記者邵敏／鮑爾溫公園報導
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平民遇害者是亞裔，案發當晚參加搬家派對，因停車糾紛慘遭槍殺。（記者邵敏／攝影）
平民遇害者是亞裔，案發當晚參加搬家派對，因停車糾紛慘遭槍殺。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣鮑爾溫公園市5月31日發生重大槍擊案，導致2死1傷，死者包括警察、平民。記者現場採訪獲悉，平民遇害者是亞裔，案發當晚參加朋友的搬家派對，卻因停車糾紛慘遭槍殺。

（視頻來源：記者邵敏）

案發現場是當地一條普通的居民街道，住在這裡的大部分都是越南裔 、西裔居民。鄰居指出，被槍殺的平民是一位亞裔，「他是越南人，但不確定是不是華裔越南人。」據悉，這名遇害者41歲，是兩個年幼孩子的父親。

當局尚未公布這名被害人的名字，根據鄰居提供的信息，案發當晚，被害人一家來到Filhurst Avenue 4200號街區，參加朋友的「喬遷之喜」。因為停車位置緊張，妻兒在朋友家門口先下車，他自己去街角尋找停車位。但就在停車過程中，當事人與22歲的嫌犯Eduardo Roberto Medina-Berumen發生口角糾紛，後者也住在這條街上。

有鄰居指出，Medina-Berumen不滿被害人把車停在自家門口，要求其離開，但被害人家屬表示，車當時並沒有停在嫌犯的家門口。兩人爭執過程中，嫌犯Medina-Berumen從家中拿出步槍射擊被害人，導致其身中致命槍傷死亡。調查人員仍在確定這起槍擊案的動機，尚未發表官方聲明。

死者中槍的地方位於一戶居民門前，現場地上至今仍血跡斑斑，親友擺放鮮花、水果，還有幾柱清香緬懷。目擊者指出，被害人當時停好車，正步行前往聚會的朋友家，但還沒走到目的地，途中就被嫌犯持槍追打致死。馬路對面，是35歲的警察Samuel Riveros遇害的地方，有人放了十字架，上面寫著Riveros的名字，旁邊有幾罐打開的啤酒，以及一根雪茄。

案發現場靠近Filhurst Avenue和Palm Ave的交叉路口，路兩邊停滿車，顯示這條街道平時停車位置就比較擁擠。6月2日，槍案發生的第三天，仍有多家英文媒體在現場採訪報導。也有一些居民聽聞槍案消息，趕到這裡一探究竟，人們無法相信，僅因為停車的口角糾紛，就奪去兩條年輕的生命。

一名西裔長者表示，他在這里居住多年，認識槍手，並指出此人平時工作似乎與開車有關，但不願多言槍手的更多信息。長者表示，案發當晚開派對的這戶人家，剛搬過來沒多久，他並不熟悉。相關報導指出，槍手Medina-Berumen與母親同住，此前並無犯罪紀錄。

這是警察Samuel Riveros遇害地，十字架上寫著名字。（記者邵敏／攝影）
這是警察Samuel Riveros遇害地，十字架上寫著名字。（記者邵敏／攝影）
案發現場靠近Filhurst Avenue和Palm Ave的交叉路口。（記者邵...
案發現場靠近Filhurst Avenue和Palm Ave的交叉路口。（記者邵敏／攝影）
案發現場是當地一條普通的居民街道。（記者邵敏／攝影）
案發現場是當地一條普通的居民街道。（記者邵敏／攝影）
死者中槍地位於居民門前，地上血跡斑斑。（記者邵敏／攝影）
死者中槍地位於居民門前，地上血跡斑斑。（記者邵敏／攝影）
死者中槍地位於居民門前，地上血跡斑斑。（記者邵敏／攝影）
死者中槍地位於居民門前，地上血跡斑斑。（記者邵敏／攝影）
槍案發生第三天，仍有多家外媒在現場采訪報導。（記者邵敏／攝影）
槍案發生第三天，仍有多家外媒在現場采訪報導。（記者邵敏／攝影）
親友擺放鮮花、水果，還有幾柱清香，緬懷死者。（記者邵敏／攝影）
親友擺放鮮花、水果，還有幾柱清香，緬懷死者。（記者邵敏／攝影）

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