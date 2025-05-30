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華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫了大忙

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

在自駕出行盛行的美國，租車早已成為人們日常生活中的一部分。然而，租車並非總是那麼順利，尤其是在還車時，往往會遇到一些讓人無奈的情況。最近，南加州一位華人李先生就遇到困難，他表示，在還車時被租車行要求為原本就存在的刮痕賠償，經過與經理協商，問題才得以解決。

李先生需要自駕出行，於是選擇在SIXT租車行租用一輛寶馬X5休旅車。還車時，他的太太代為處理還車事宜。不料，接待的非裔工作人員在檢查車輛時指出，車輛上有多處新刮痕，並稱將根據李先生的保險索賠。李太太感到十分困惑，因為每次租車，李先生都會拍攝車輛視頻，記錄當時的車況，而李先生再三確認這些刮痕本身就存在。他太太立即展示當時拍攝的視頻，甚至標記出刮痕的具體位置。然而，工作人員卻表示視頻不清晰，看不見刮痕。

在李太太堅持下，工作人員最終承認，車上的一條明顯刮痕確實先前就有，但其餘細小刮痕則由李先生造成。李太太對工作人員的態度十分不滿，要求對方出示租車前的檢查照片，但工作人員表示找不到照片。局面僵持不下，李先生趕到現場並要求與經理交談。經理在了解情況後，立即向李先生夫婦道歉，並承認這些刮痕並非他們造成，並當場提供解決方案，給予了他們收據。

李先生表示，他多次在該租車行租車，第一次遇到這樣的麻煩，雖然只是個案，卻讓他十分無奈。他指出，工作人員所提到的刮痕都非常細微，肉眼幾乎無法察覺，視頻像素也難以呈現，這給了租車行找茬的機會。大約一個月後，李先生再次光顧該租車行，經理告訴他，這位員工已經被解僱。他認為，這次刁難事件，可能與他未購買租車行的保險，而是選擇使用自己保險有關。

部分華人也曾經在租車過程中，遇到過類似情況。華人Phoebe曾與兩位朋友在機場租了一輛Hertz汽車。由於是第一次租車，且缺乏經驗，她未對車輛進行仔細檢查或拍照記錄車況。還車時，因為趕著上飛機，也未能拍照保存證據。不久後，Phoebe收到來自Hertz的電子郵件，稱在車輛副駕駛前方發現刮痕，並要求確認是否發生過事故。經過多次電話溝通，她接到Hertz的865美元索賠要求。

還有華人在社交媒體分享類似經歷。他們曾在SIXT租車，並在還車時得到「good to go」的回覆，但第二天卻收到租車行郵件，聲稱車輛的輪轂有一些傷痕，要求賠償上千美元。

對此，南加華人車商Joseph建議，在租車取車時，務必要對車輛進行仔細檢查，並拍攝環繞車身的視頻，保留車況證據，避免之後的糾紛和麻煩。此外，最重要的是關注保險事宜，了解所選擇的保險範圍和責任，並確認所有駕駛人的保險情況，以防萬一。

李先生的租車紀錄。（受訪者提供）
李先生的租車紀錄。（受訪者提供）

租車 保險 華人

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