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利用信任 女投資顧問竊取老人225萬資產

編譯陳盈霖／綜合報導
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曾擔任投資顧問的52歲達拉（Julie Anne Darrah），利用職位瞄準公司的年長客戶，多年來竊取總額超過220萬美元資產。（示意圖取自Pexels@Mikhail Nilov）
曾擔任投資顧問的52歲達拉（Julie Anne Darrah），利用職位瞄準公司的年長客戶，多年來竊取總額超過220萬美元資產。（示意圖取自Pexels@Mikhail Nilov）

KTLA 5電視台報導，根據美國檢察官辦公室，曾擔任投資顧問的52歲達拉（Julie Anne Darrah），利用其職位瞄準公司年長客戶，多年來竊取總額超過220萬美元資產，用於購買豪車和房產。受害者中包括接受臨終安寧護理的年長者。

達拉在客戶不知情的情況下，變賣他們的證券資產，將收益轉入自己控制的帳戶。她說服受害者簽署文件，讓她掌控他們帳戶，包括被指定為信託受託人、成為其銀行帳戶的簽署人或獲得其經濟帳戶授權人等。

檢察官表示，達拉利用受害者對她的信任，說服他們相信她會像女兒一樣在晚年照顧他們。法庭文件指出，「她利用信任，說服受害者簽署文件，使用這些文件盜取他們資產。」從2016年11月到2023年7月，達拉通過這一連串計畫共竊取225萬美元。她將這些資金用於購買豪車與房產，支付個人開支及經營其他業務。

檢察官指出，一些受害者遭達拉詐欺後陷入絕境，無法支付臨終護理費用。法庭文件指出，「她還欺騙了一家在認罪協議中被稱為『企業受害者1』的公司，這是一家明尼蘇達州的投資顧問公司，該公司基於她虛假和誤導性聲明及隱瞞重要事實收購VFM公司。當詐欺被揭露後，該企業蒙受450萬美元損失。」

2023年10月，證券管理委員會（SEC）對達拉提起民事訴訟。2024年12月，達拉被裁定需支付包括利息在內的241萬5411美元。今年3月4日，達拉對一項電匯詐欺指控認罪，5月19日，被判121個月聯邦監禁。

任何60歲及以上的年長者，若認為自己或他人可能成為金融詐欺受害者，可致電全國耆老詐欺熱線1-833-372-8311。檢察官辦公室指出，舉報者可幫助相關單位識別詐欺行為，且在第一時間舉報某些因詐欺造成的經濟損失，有助增加追回損失的可能性。

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