國定連假道路攔檢 周五晚起78小時

加州公路巡警和各地警方將從23日傍晚開始啓動78小時國殤日長周末安全駕駛攔檢。（CHP臉書）

加州 公路巡警和各地警方將執行國殤日長周末安全駕駛攔檢，酒後、藥後駕駛以及不繫安全帶等不安全駕駛都將是重點檢查範圍。本次全州性的安全駕駛攔檢將從23日傍晚6時啟動至26日晚11時59分，前後持續78小時。

加州公路巡警局局長Sean Duryee，公路安全不僅是長周末和假日的事，更應該是民眾每天的駕駛習慣。安全駕駛利己利人，繫好安全帶是保護自己和乘客最簡單、最有效的方法之一。

國殤日是美國民眾傳統的夏季短途旅行的開始，很多民眾在這個長周末自駕 旅行，或開車走親訪友。加州公路巡警每年國殤日都會舉行安全攔檢，提醒民眾安全駕駛。2024年國殤日長周末的執法行動中，加州公路巡警逮捕了約1100名涉嫌醉酒或吸毒後駕駛的司機，全州42人因車禍喪生。2023年的數字與2024年相似，46人在國殤日長周末因車禍喪生。

包括洛杉磯 縣在內的全州縣警局交通部門也將在本周末設點攔檢，尤其是縣屬非建制社區，將會看到臨時設立的安全駕駛檢查站。國家公路交通安全管理局也將參與本次長周末的安全駕駛檢查活動。

Duryee提醒，所有八歲及以上的駕駛人和乘客都必須繫安全帶，八歲以下的兒童必須妥善固定在後座的兒童乘客安全座椅或增高座椅上；兩歲以下、或少於40磅、或不足40英寸的嬰兒和小童必須坐在後排的後向式汽車座椅上。

公路巡警局再次強調「繫好安全帶，清醒駕駛，保持警惕」。 如果聚會打算喝酒或使用毒品，出門前安排好安全的回家路線，千萬不要酒後毒後開車。

洛杉磯市警察局表示，他們也將在國殤日長周末設立酒駕毒品駕檢查站，並加強晚間在社區和商業區的巡邏。