華人區鬧市恐怖旅館長久失修被封 旅客：寧死不住

聖蓋博市襄賓旅館。（谷歌地圖）

南加華人聚居的聖蓋博 市鬧市區的襄賓客棧（Champion Motel），近日被聖蓋博市府緊急查封。聖蓋博市警局表示，該旅館存在重大安全隱患，許多設施長久失修。該旅館被查封後，裡面約20位住戶只能重新尋找住處。洛杉磯 縣縣政委員蘇麗絲 （Hilda L. Solis）稱，住戶中大多是亞裔，且不乏只說中文的華人。

襄賓客棧位聖蓋博商業中心，地址130 W. Valley Bl., San Gabriel。其地理位置優越，南部毗鄰全統廣場，馬路對面是希爾頓酒店。周圍有大華超市、夏威夷超市以及眾多華人餐廳。據悉，因該旅館價格低廉，入住的不僅有一般旅客，還有不少低收入者居住。從網路上的住戶反饋不難看出，該旅館設施和衛生問題堪憂，一位名為Helen的網友在Yelp上留言：「這個地方是垃圾廠、很髒、令人噁心。電視沒有遙控器，三個燈泡只有一個亮著，門上的安全鎖鏈斷了，床邊和地面上有血跡。地毯上都是煙頭燙的痕跡。桌子後面的牆上有嘔吐物痕跡...我寧願死，也不願入住這裡。」

根據聖蓋博市警局近日在其社交帳號上的發文，警局近日接到來自襄賓客棧的電話，「很快意識到該地點因安全問題，不再適合居住。隨著旅館被關閉，裡面的住戶被視為無住所，需要重新被安置。」聖蓋博市府在洛杉磯縣無家可歸者服務局（LAHSA）和洛杉磯酗酒與藥物濫用中心（LA CADA）幫助下，幫助這些住戶尋找臨時居所。

根據聖蓋博市議員吳程遠，襄賓客棧已經連續三個季度沒有按時繳稅，該旅館目前也未成功申請新的營業執照。他說，這段時間市府都在努力讓其繳納欠下的稅款，在其設施改善至符合居住條件前，會封閉起來。吳程遠表示，查封時，旅館內大約有20人，市府與洛杉磯縣合作為他們提供臨時住所，但也有住戶拒絕幫助，自行尋找其他住所。

針對此次查封，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）22日表示，這些住戶中，很多為「亞裔美國人及太平洋島民（AAPI）」，「當中有不少人僅講中文普通話。」蘇麗絲表示，「他們面臨突如其來的驅離，卻毫無明確的住房選擇。」