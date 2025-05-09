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南加周末迎高溫 下午避免戶外運動 下周轉涼爽

洛杉磯訊
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8日起，南加州將迎來高溫。（示意圖，取自Pexels）
8日起，南加州將迎來高溫。（示意圖，取自Pexels）

結束約一周的陰天和低溫後，南加州本周末將迎來高溫天。

根據KTLA5電視台報導，氣象學家Henry DiCarlo 8日表示，本季末尾才出現這樣的高溫並不反常。但是這種高溫將會給天氣系統帶來震動，南加地區已經幾個月都沒有這樣的高溫。

根據國家氣象局（NWS），在高氣壓影響下，溫度自8日逐漸升高至11日（周日），最高溫預計將出現在9日和10日。具體來說，8日氣溫多在79至90度，9日和10日的氣溫多在86至97度。這些天中，下午溫度將比正常高出10至20度，內陸部分地區氣溫將升至最高98度。

對即將到來的炎熱天氣，相關部門敦促民眾多喝水，在下午氣溫升高時，避免戶外運動。國家氣象局表示，在鄰海城市由於向岸風的吹拂，相較內地氣溫低。內陸地區8日至10日期間將有約時速25英里的風，氣象局沒有發布任何大風預警。Henry DiCarlo表示，沒有大風是好事。高溫天氣下，若有大風預警，可能引起野火。

下周開始，向岸風加強，將為南加州帶來較涼爽、多雲天氣。

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