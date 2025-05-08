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慶祝亞裔傳統月 AYC反仇亞頒獎

【聖蓋博市訊】
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AYC 典禮上的獲獎者及團體大合照。（AYC提供）
AYC 典禮上的獲獎者及團體大合照。（AYC提供）

亞裔青少年中心 （以下簡稱AYC） 6日晚舉辦了第三屆亞太裔傳統月慶祝暨頒獎典禮，回顧了AYC在過去幾年於停止亞裔仇恨、通過文藝活動傳播亞裔文化等方面做出的努力，並為相關委員會、比賽獲獎者等頒發了獎狀。

當晚表彰的單位包括：AYC停止亞裔仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee）、多元文化藝術展合作單位、數位美術設計比賽得獎者以及AYC「無意識偏見課程青年領袖培訓計畫」的學生領袖。

為了應對在新冠疫情下聖蓋博谷亞裔仇恨犯罪和非暴力種族偏見事件增加，AYC於2021年發起「停止仇恨項目專案」（ Stop Hate Program），以幫助解決種族主義、仇外騷擾和對弱勢群體的歧視行為。該計畫提供了有關反歧視偏見和旁觀者干預的課程、社區外展、青年發展和藝術文化教育工作等，AYC 亦於2022年創辦了停止仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee）。

停止仇恨指導委員是一個由社區成員組成的跨文化團體，幫助 AYC 於社區宣揚停止仇恨、促進對聖蓋博谷多元文化的理解與加強各種族的團結性提供有效的建議。該委員會票選出了兩個項目：「多元文化藝術展」（ Multicultural Art Popups）和「無意識偏見課程」（Unconscious Bias and Allyship Training）。

在停止仇恨指導委員會的支持下，AYC 於 2023 年年初推展了多元文化藝術展，該活動的宗旨是一個從各地文化藝術和傳統玩樂遊戲中，認識各種不同文化的交流活動。AYC 於2023 年與蒙特利公園市市舉行了第一場的多元文化藝術展，之後又先後在聖蓋博市、西柯汶那市（West Covina）和亞凱迪亞市（Arcadia）等市的節日慶祝活動上舉行了多場藝術展。

AYC 執行長傅美雪說，「AYC 非常感謝社區各居民的支持，」「我們將繼續通過提供不同語言的社區教育、社區互動和各種不同的活動，來解決洛杉磯縣聖蓋博谷地區的反亞裔仇恨事件。使居民能夠預防、解決反亞裔仇恨事件並從中恢復過來。」

「停止亞裔仇恨—數位美術設計大賽」獲獎者。（AYC提供）
「停止亞裔仇恨—數位美術設計大賽」獲獎者。（AYC提供）
AYC 停止仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committ...
AYC 停止仇恨指導委員會（Stop Hate Steering Committee），各位委員於當晚典禮上接受了表彰。（AYC提供）

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